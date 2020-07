Na Generalijevem drevesu optimizma tudi misli Roka Terkaja, Rebeke Dremelj in Omarja Naberja

Kot pravijo v zavarovalnici Generali, je optimizem v današnjih časih izjemnega pomena. Repar Rok Terkaj – Trkaj je v svoji novi pesmi Ti to maš (Kako ravnaš?) poudaril predrugačenje vrednot med kriznim obdobjem. Trkajevo delo so podprli v zavarovalnici, in sicer v sklopu že omenjene iniciative ''Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje'', katere ambasador je tudi Rok. Omar Naber je poudaril, da je med epidemijo našel čas za osebno rast in razvoj, Rebeka Dremelj pa je zapisala: »Nepremagljiva preko trnja do zvezd. Vsak tvoj korak in poraz naj bo zmaga v tvojih očeh.« David Urankar pa je hudomušno pristavil, da nikoli ni tako slabo, da ne bo moglo biti še slabše.

Generali zavarovalnica med svoje poslanstvo šteje ustvarjanje zdrave, povezane in trajnostne družbe. »Verjamemo, da moramo kot uspešno podjetje podpirati skupnost in vračati v okolje, v katerem delujemo. Tudi to je poslanstvo vseživljenjskega partnerja, ki ga postavljamo na prvo mesto v odnosu do zaposlenih, strank in širše družbe,« poudarjajo v zavarovalnici.