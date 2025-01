92-letni Janez: ukraden deček, ki je tri leta preživel v taborišču

Letos mineva 80 let od konca 2. svetovne vojne. Temu spominu so se poklonili tudi na Gimnaziji Kranj, kjer so otvorili razstavo o taborišču Auschwitz in ukradenih otrocih. Danes 92-letni Janez Žmavc je bil eden od približno 650 ukradenih otrok, ki so jih leta 1942 zbrali v celjski osnovni šoli in jih nasilno ločili od staršev. V taborišču je kot 10-letni deček preživel tri leta, ki so ga za vedno zaznamovala.