Slovenija

Na glasbenem dogodku v Luciji zastava z nacističnim simbolom

Lucija, 26. 01. 2026 21.57 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA U.Z.
Nacistični simbol v lokalu v Luciji

Na glasbenem dogodku v enem izmed lokalov v Luciji, na katerm so nastopili domači in tuji izvajalci, je v soboto nekdo prinesel zastavo z nacističnim simbolom. V stranki Levica in Inštitutu 8. marec so dejanje obsodili, od njega so se distancirali tudi v omenjenem lokalu.

Zgodilo se je na največjem rap glasbenem dogodku na slovenski obali.

V Levici so v sporočilu za javnost zapisali, da gre za odkrito poveličevanje ideologije, ki je odgovorna za holokavst, za milijone mrtvih in za nepredstavljivo človeško trpljenje. Takšna dejanja niso provokacija, niso umetniški izraz in niso mladostna nepremišljenost. So jasen izraz sovraštva, ki v naši družbi nima prostora.

Kot so dodali, so takšni dogodki jasen znak nevarnega vzpona skrajne desnice, ki se vse pogosteje in vse bolj samozavestno pojavlja v javnem prostoru, tudi v kulturnih in mladinskih okoljih. Normalizacija nacističnih simbolov ni nedolžna. Pomeni neposredno grožnjo družbeni koheziji in varnosti, so še dodali. Dogodek pa se je zgodil v času bližajočega se dneva spomina na holokavst. "Namesto spoštovanja do žrtev nacizma in fašizma smo bili priča njihovi simbolni rehabilitaciji," so še zapisali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Posebej poudarjamo, da se je to zgodilo v Istri, kjer sta fašizem in nacizem povzročila neizmerno gorje, preganjanje, požige vasi in množične smrti. V krajih, ki so bili zaznamovani z uporom proti fašizmu in z bojem za svobodo, takšna dejanja nimajo in ne smejo imeti prostora," je ob dogodku zapisal občinski svetnik Levice iz Kopra Alan Medveš.

Inštitut 8. marec pa se je odzval na družbenih omrežjih, kjer so zapisali, da so nacistični simboli znak sovraštva, diskriminacije in nasilja, ki ga nobena kultura ali dogodek ne sme prezreti, sprejeti ali normalizirati.

V lokalu so v zapisu na družbenih omrežjih poudarili, da je imel nekdo iz publike pri sebi zastavo z neprimerno simboliko, česar tako vodstvo lokala kot organizator dogodka niso vedeli. Dodali so še, da geste ne podpirajo, pač pa obsojajo.

