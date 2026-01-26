Na glasbenem dogodku v Luciji zastava z nacističnim simbolom

Zgodilo se je na največjem rap glasbenem dogodku na slovenski obali.

V Levici so v sporočilu za javnost zapisali, da gre za odkrito poveličevanje ideologije, ki je odgovorna za holokavst, za milijone mrtvih in za nepredstavljivo človeško trpljenje. Takšna dejanja niso provokacija, niso umetniški izraz in niso mladostna nepremišljenost. So jasen izraz sovraštva, ki v naši družbi nima prostora.

Kot so dodali, so takšni dogodki jasen znak nevarnega vzpona skrajne desnice, ki se vse pogosteje in vse bolj samozavestno pojavlja v javnem prostoru, tudi v kulturnih in mladinskih okoljih. Normalizacija nacističnih simbolov ni nedolžna. Pomeni neposredno grožnjo družbeni koheziji in varnosti, so še dodali. Dogodek pa se je zgodil v času bližajočega se dneva spomina na holokavst. "Namesto spoštovanja do žrtev nacizma in fašizma smo bili priča njihovi simbolni rehabilitaciji," so še zapisali.