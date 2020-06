Plaz zaprl glavno cesto med Kobaridom in Tolminom

Kot poroča Arso, so to območje Slovenije v minuli noči res zaznamovali močni nalivi, v Bovcu so od včeraj do danes do 7. ure zjutraj namerili 166 litrov na kvadratni meter padavin, v Tolminu pa 140 litrov na kvadratni meter. Za primerjavo: na drugem koncu Slovenije, v Murski Soboti so namerili le 0,6 litra na kvadratni meter padavin.