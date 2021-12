Na god zavetnika konj in živine po državi tradicionalen blagoslov konj

V Šentjerneju, kjer prostovoljsko Gasilsko društvo Dolenja Stara vas in domača občina prirejata tradicionalni blagoslov konj, se letos konjeniki ne bodo zbrali na hipodromu in nato v povorki odšli do cerkve sv. Frančiška Ksaverja v Dolenji Stari vasi, ampak se bodo, kdor bo želel, zbrali neposredno pri cerkvi, kjer bo ob 10. uri tradicionalni blagoslov konj.

V Kobilarni Lipica pa bo tradicija blagoslova konj letos zaživela znova. Vrata je kobilarna odprla že ob 9. uri, doživetja z lipicanci pa bodo dosegla vrhunec ob 13. uri s praznično predstavo lipiške šole klasičnega jahanja. Lokavski župnik Slavko Obed bo z blagoslovom lipicanskega žrebca simbolično blagoslovil vse lipicance v Lipici.

Organizirani bodo tudi vodeni ogledi, ki bodo obiskovalce popeljali mimo doma lipicanskih kobil in žrebet do zgodovinskega jedra, najstarejšega lipiškega hleva Velbance, kjer so nastanjeni lipicanski žrebci, in Muzeja Lipikum.

Svetnik sv. Štefan je bil sicer jeruzalemski diakon, ki so ga zaradi oznanjanja krščanske vere obsodili na smrt s kamenjanjem, za zavetnika konj in živine na splošno pa so ga v srednji in severni Evropi razglasili, ker je nadomestil pogansko božanstvo, ki je indoevropskim ljudstvom varovalo konje ter živino. Pri nas je bil to slovanski bog čred in živine Veles oz. Volos. Štefan tako spada med najstarejše slovenske svetnike in je že v zgodnjem srednjem veku prevzel skrb za živino.

Po legendi naj bi sv. Štefan z znamenjem križa ukrotil divjega konja, s čimer je, kot je v Prazničnem letu Slovencev zapisal etnolog Niko Kuret, v očeh ljudstva prevzel zavezništvo nad konji. Blagoslov konj ob njegovem godovanju prvič omenja rokopis iz Triera v Nemčiji iz 10. stoletja, na slovenskih tleh pa je o tem obredu v Nevljah pri Kamniku in na Kranjskem prvi poročal polihistor Janez Vajkard Valvasor.