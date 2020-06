Na Golovcu zaradi sečnje dreves potrebna previdnost

Kot so sporočili iz Zavoda za gozdove, je za posek na Golovcu označenih 31 dreves, od tega največ rdečih borov. Skupno gre za 13 kubičnih metrov lesa. Drevesa so poškodovana zaradi posledic vetroloma in žledoloma oziroma oslabela zaradi bolezni in gliv.

Po navodilih zavoda bo treba sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti poti, če bodo poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Obiskovalcem gozda svetujejo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju ter upoštevajo opozorila in navodila izvajalcev del in zavoda za gozdove. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujejo, naj jih imajo na vrvici.