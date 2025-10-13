Na Golteh smučarske karte za skoraj polovico cenejše kot lani

Turisti iz Nemčije, ki smo jih naključno srečali na Golteh, pravijo: "Navdušen sem, da je tako poceni. Bomo res razmislili, da pridemo z vsemi štirimi otroki smučat, ker je to za družine cenovno dostopno." "Bili smo večkrat v Avstriji in Italiji, ampak nato nam je postalo enostavno predrago."

Srednje veliko smučišče Golte, ki ima 12 kilometrov prog in pet naprav ter najdaljšo nihalko v Sloveniji, v novi smučarski sezoni preseneča s potezo, ki je presenetila marsikoga. V pretekli sezoni je bila na Golteh cena dnevne smučarske vozovnice za odraslo osebo 39 evrov, to sezono pa bo cena bistveno nižja in enaka za vse, in sicer 20 evrov za celodnevno smuko s povratno vožnjo z nihalko, vse dni v tednu, za otroke do šestega leta pa še naprej brezplačno, ob nakupu paketov pa ponujajo dodatne karte brezplačno, nimajo pa več sezonskih kart.

Da so naredili poglobljeno analizo slovenskega trga in tudi okoliških držav, iz katerih prihajajo gostje, pravijo v podjetju Golte: "Poskušamo biti dostopni in želimo razširiti geografijo gostov in želimo biti dostopni za vse smučarje. Ta poglobljena analiza nam je pokazala, da bo to neka primerna cena, ki si jo ljudje lahko privoščijo, tako da želimo povečati število smučarjev na smučišču."

Prav tako so poenostavili sistem za uporabnike ter ga tudi stroškovno optimizirali, pravijo. In načrtujejo, da bodo s povečanjem števila gostov iztržili več kot pri prejšnji ceni kart. "Cena karte v prejšnji sezoni je bila 39 evrov, s tem, da mi vedno ne dobimo te cene, z različnimi popusti, sezonskimi kartami, kartami za naše hotelske goste in večurnimi kartami te cene ne dosežemo oziroma je nobeno smučišče ne doseže," pojasni direktor in večinski lastnik Golte d. o. o. Sandi Brezovnik.

In tudi cena 40 evrov za dnevno karto ne pokrije razvoja same infrastrukture in v tem delu, opozarjajo na Golteh, brez podpore države oziroma novega modela upravljanja in investicij v infrastrukturo dolgoročno za slovenska smučišča ne bo uspeha.