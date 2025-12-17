Na Gorenjskem diskriminirali temnopolto turistko

Kot so danes sporočili iz urada zagovornika načela enakosti, se je nanje obrnila Švicarka, ki je želela del poletnih počitnic preživeti na Gorenjskem. Rezervirala in vnaprej plačala je nastanitev v hostlu, ob namestitvi v sobi pa prejela sporočilo o dodatnem strošku gostovanja. Na recepciji hostla ji je lastnik dejal, da je zahtevek za dodatno plačilo prejela, ker presega starostno omejitev za goste hostla.

Ko je lastniku povedala, da je v pogojih poslovanja določena le spodnja starostna meja 18 let, ji je ta rekel, naj pobere svoje stvari, in jo odpeljal v svoj drugi hostel, ki da nima starostnih omejitev. Pri tem je zahteval, da plača še za nočitev v drugem hostlu, čemur je sprva nasprotovala, nato pa prek spleta vseeno izvedla rezervacijo in potrdila plačilo.

Čeprav je imela na računu dovolj sredstev za plačilo storitve, je bila njena rezervacija zavrnjena. Lastnik je njene torbe odnesel iz hostla in ob tem kričal, da pri njem nikoli ne bo dobrodošla, ker je temnopolta, in se neprimerno vedel. Čeprav je bilo pozno zvečer, lastnik ni upošteval njene prošnje, naj ji dovoli prespati vsaj eno noč, da bi si lahko naslednji dan poiskala drugo namestitev. Turistka se je počutila prestrašeno in ogroženo ter je poklicala Policijo.