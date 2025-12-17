Naslovnica
Na Gorenjskem diskriminirali temnopolto turistko

Ljubljana, 17. 12. 2025 11.46 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
D. S. STA
Zagovornik načela enakosti je na Gorenjskem ugotovil diskriminacijo švicarske turistke zaradi njene temne polti. Po ugotovitvah zagovornika je diskriminatorno ravnal lastnik dveh hostlov. Turistko je odstranil iz enega in nato še iz drugega hostla ter ji rekel, da ne bo nikoli dobrodošla, ker je temnopolta.

Kot so danes sporočili iz urada zagovornika načela enakosti, se je nanje obrnila Švicarka, ki je želela del poletnih počitnic preživeti na Gorenjskem. Rezervirala in vnaprej plačala je nastanitev v hostlu, ob namestitvi v sobi pa prejela sporočilo o dodatnem strošku gostovanja. Na recepciji hostla ji je lastnik dejal, da je zahtevek za dodatno plačilo prejela, ker presega starostno omejitev za goste hostla.

Ko je lastniku povedala, da je v pogojih poslovanja določena le spodnja starostna meja 18 let, ji je ta rekel, naj pobere svoje stvari, in jo odpeljal v svoj drugi hostel, ki da nima starostnih omejitev. Pri tem je zahteval, da plača še za nočitev v drugem hostlu, čemur je sprva nasprotovala, nato pa prek spleta vseeno izvedla rezervacijo in potrdila plačilo.

Čeprav je imela na računu dovolj sredstev za plačilo storitve, je bila njena rezervacija zavrnjena. Lastnik je njene torbe odnesel iz hostla in ob tem kričal, da pri njem nikoli ne bo dobrodošla, ker je temnopolta, in se neprimerno vedel. Čeprav je bilo pozno zvečer, lastnik ni upošteval njene prošnje, naj ji dovoli prespati vsaj eno noč, da bi si lahko naslednji dan poiskala drugo namestitev. Turistka se je počutila prestrašeno in ogroženo ter je poklicala Policijo.

FOTO: Shutterstock

Zagovornik načela enakosti je v postopku ugotavljanja diskriminacije potrdil navedbe turistke. Na podlagi policijskega zapisnika je ugotovil, da je lastnik pogoje poslovanja prvega hostla spremenil naknadno in v njih šele po spornem dogodku določil tudi zgornjo starostno mejo gostov, ki jim še nudi storitev.

Turistka je dokazala tudi, da je bila rezervacija nastanitve v drugem hostlu istega lastnika izvedena takoj in da je imela na računu dovolj sredstev za plačilo storitve, kar kaže na to, da je rezervacijo onemogočil lastnik. Ta se je odločil, da svoje plati zgodbe v postopku ne bo predstavil.

Na podlagi vsega navedenega je zagovornik načela enakosti ugotovil, da je lastnik nastanitev ravnal diskriminatorno. Švicarko je neposredno diskriminiral in nadlegoval zaradi njene barve kože, ko ji je onemogočil koriščenje storitev, ki morajo biti javnosti na voljo ne glede na njihove osebne okoliščine, kakršna je barva kože.

turistka temnopolta diskriminacija gorenjska zagovornik

