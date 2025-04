Na Gorenjskem in v Ljubljani tri mesece čakalne dobe za vozniški izpit

Vodja sektorja za voznike in vozniške izpite v Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP) Robert Gril je povedal, da je na omenjenem delu Slovenije, kjer se opravlja kar tretjina vseh vozniških izpitov v državi, čakalna doba najdaljša. Nekoliko krajša je na območju Maribora in Ptuja, drugod po državi pa se giblje okoli enega meseca. Povsod se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih zaradi povečanja števila izpitov za motorna kolesa še povečale.

Strokovni vodja šole vožnje K&D Bojan Borišek je pojasnil, da morajo kandidati na območju Ljubljane, Domžal in Gorenjske po tem, ko opravijo program usposabljanja, do izpitne vožnje čakati vsaj tri mesece. Med uporabniki je zaradi tega veliko slabe volje, daljša čakalna doba pa se pozna tudi pri sami uspešnosti opravljanja izpita.

Težava izvira še iz časa pandemije, ko je veljala sedemmesečna prepoved opravljanja tega dela. "Bazen kandidatov se je takrat tako napolnil, da še danes nismo zlezli na zeleno vejo," je pojasnil Gril. Kot je dejal, bi bila rešitev povečanje števila ocenjevalcev. Trenutno jih je na območju Slovenije 60, od tega 18 na najbolj problematičnem območju. Na dolgi rok bi za celotno državo potrebovali od 10 do 15 dodatnih ocenjevalcev.

"Smo del javne uprave in znotraj našega kadrovskega načrta, ki ga določa država, imamo delovna mesta popolnjena," je dejal Gril. Kot je dodal, pa ne bi potrebovali le večjega števila zaposlitev v kadrovskem načrtu, temveč tudi višje plače za ocenjevalce. Trenutno jih namreč težko dobijo, saj ustrezno izobraženi kadri raje delajo v šolah vožnje, kjer so plače višje.

Na problematiko dolgih čakalnih dob za izpitno vožnjo so bili opozorjeni tudi župani zgornje Gorenjske, ki so se tej temi posvetili na današnji koordinaciji. Dogovorili so se, da bodo na ministrstvo za infrastrukturo naslovili dopis s prošnjo za povečanje kadrovskega načrta na AVP in za primerno plačilo ocenjevalcev.

Kot so izpostavili župani, je na tem področju treba nekaj storiti. "Če narediš prakso na terenu in potem čakaš tri mesece na izpitno vožnjo, je tako, kot bi se nekdo učil za maturo in jo šel pisati šele po treh mesecih," je trenutno stanje na področju pridobivanja vozniških dovoljenj orisal blejski župan Anton Mežan.

Opozoril je, da je vmesnega mrtvega teka preveč. Ob tem je posebej izpostavil tudi problematiko poklicnih voznikov avtobusov in tovornjakov, ki jih v Sloveniji močno primanjkuje. "Žalostno je, da ti čakajo tako kot vsi drugi, ki morda za hobi čakajo na izpit za motor," je dejal Mežan.