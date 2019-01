Na Gorenjskem močan veter podiral drevesa in odkrival strehe

Policisti so bili obveščeni še o podrtem drevju v Bobovku, na Lipcah, v Zvirčah in na Cankarjevi cesti v Tržiču, kjer je po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje drevo poškodovalo dve osebni vozili. Posredovali so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tržič in odstranili drevo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so močni sunki vetra lahko zelo nevarni predvsem pri višjih hitrostih na avtocesti in na cestah zunaj naselij ter v primeru tovornih vozil in kombijev. Zato odsvetujejo udeležbo v prometu z enoslednimi vozili, kot so kolesa in mopedi, in predlagajo izogibanje prehitevanju. Opozarjajo, da se lahko na cestah pojavljajo tudi ovire, kot so smetnjaki, veje, strešniki in padla drevesa.