Na Gorenjskem, Notranjskem, Goriškem in Obalno-kraškem izjemna suša

V zadnjem 30-dnevnem obdobju imamo v večjem delu države izjemno toplo obdobje. Na skrajnem severovzhodu, jugu in delu vzhodne Slovenije je zelo toplo obdobje. Toplo oziroma normalno obdobje beležimo v delu Štajerske in v Pomurju. Temperaturni odkloni so bili na zahodu nad 3, v večjem delu Slovenije med 2 in 3, na severovzhodu in skrajnem jugovzhodu pa okoli 1,5 C, ocenjujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Glede na dolgoletno povprečje imamo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v večjem delu države suhe padavinske razmere, zaradi lokalnih nalivov pa imamo območja povsem normalnih razmer in manjša območja zelo suhih razmer. Kazalnik padavin je najnižji v Slovenski Istri, kjer je padlo le okoli 10 % padavin, drugod na Primorskem od 25 do 30, v večjem delu Slovenije pa od 30 do 80 odstotkov.

Stanje vodne bilance površinskega sloja tal

Med 14. in 20. julijem je bilo vreme večinoma sončno in vroče, v petek in soboto so se pojavljale popoldanske in večerne nevihte. Sedemdnevna vodna bilanca je bila skoraj povsod negativna, le na Zgornjesavskem je količina padavin presegla količino izhlapele vode. 30-dnevna površinska vodna bilanca tako običajne razmere za ta čas v letu kaže le na Zgornjesavskem. Zmerno sušne razmere beležimo na Dolenjskem, Spodnjeposavskem in v Pomurju, medtem ko so izjemno sušne razmere (ponekod že več tednov zapored) prisotne na Gorenjskem, Notranjskem, Goriškem in Obalno-kraškem. Drugod beležimo izrazito sušne razmere.