Gasilci, ki so se vračali z intervencije, izpod podrtega drevesa rešili žensko

Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid je na novinarski konferenci povedal, da močan veter na Gorenjskem še vedno povzroča veliko težav, stanje na cestah pa se normalizira. Na avtocesti Jesenice-Kranj je hitrost omejena.

Prevrnjen tovornjak v Preddvoru Bobo

Škoda zaradi vetra v Preddvoru Bobo

Največ intervencij v Tržiču in Radovljici

V četrtek je ReCO Kranj na interventno številko zabeležil 2667 klicev. Največ intervencij so danes do 10. ure zabeležili v Tržiču (205), Radovljici (175), Šenčurju (84), Žirovnici (70), Kranju (60) in Jesenicah (40). Sledijo Preddvor (35), Cerklje (30), Naklo (20), Železniki (10), Škofja Loka (7), Bled (4), Gorenja vas-Poljane (3), Bohinj (2) in Žiri (1 intervencija). Danes je na terenu več kot 300 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, glavnina od tega je gasilcev. Sodeluje več kot 30 gasilskih enot. Na Gorenjskem je poškodovanih 650 stanovanjskih objektov in pet večjih industrijskih objektov. V Žirovnici je poškodovanih več kot 60 odstotkov objektov, 50 od tega huje. V vasi Štefanja gora (občina Cerklje na Gorenjskem) so prizadeti skoraj vsi objekti. "Na terenu so vse razpoložljive sile in pomagajo, kot lahko. Moramo se zavedati, da veter še vedno močno piha," je dejal Šmid.

Škoda zaradi vetroloma na gradu Hrib v Preddvoru Bobo

Brez elektike je na Gorenjskem še približno 350 odjemalcev. V posameznih naseljih je motena tudi oskrba s pitno vodo, je še povedal Šmid. Danes čez dan bo potekalo odstranjevanje posledic močnega vetra. Kot je pojasnil Šmid, bodo odstranjevali material, ki ogroža življenje in lastnino ljudi. Občane ob tem prosijo, naj ravnajo samozaščitno, lastnike gozdov pa opozarjajo, naj ne hodijo v gozdove. "Za ocenjevanje škode bo še zadosti časa," je poudaril. Ljudi je obenem pozval, naj na telefonsko številko 112 kličejo, le če je to nujno, prav tako naj poskrbijo za domače živali.

Gasilci rešili žensko

Tomaž Vilfan, direktor kranjskih gasilcev, je povedal, da so gasilci, ki so se v četrtek vračali z intervencije na Jesenicah, naleteli na podrto drevo, pod katerim je ležala ženska. Bila je poškodovana, rešili so jo in jo odpeljali v bolnišnico Jesenice. Z njo naj bi bilo vse uredu. Poleg Žirovnice so po njegovih besedah pod velikim udarom med drugim tudi občine Radovljica, Tržič, Preddvor, Šenčur in deli Kranja. Ko se bo veter nekoliko umiril, se bodo gasilci lotili sanacije. Ali bodo to zmogli sami ali bodo zaprosili za pomoč sosednje gasilske regije, bodo presodili do konca današnjega dne, ko bodo lahko naredili točen načrt za soboto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nekatere šole in vrtci ostali zaprti

Za zaprtje nekaterih šol in vrtcev se je odločilo šest občin, zaprte so tudi nekatere srednje šole. V Občini Bled je zaprt vrtec, pa tudi OŠ Josipa Plemlja Bled oz. podružnici Ribno in Bohinjska Bela. V Občini Jesenice so zaprte vse enote vrtcev, štiri osnovne šole ter srednja šola in gimnazija. V Občini Radovljica vrtci ostajajo odprti, priporočajo pa, da otroci ostanejo doma. So pa tam zaprte vse osnovne in srednje šole, medtem ko bo varstveno-delovni center deloval v omejenem obsegu, kažejo podatki gorenjske civilne zaščite. V Občini Tržič so zaprti vsi vrtci in osnovne šole, podobno v Občini Preddvor, ponekod so zaradi varnosti odpovedali tudi šolske avtobuse, v Občini Žirovnica je zaprta tamkajšnja osnovna šola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Gasilci iz širše regije v soboto na pomoč Žirovnici pri odpravljanju škode zaradi vetra

Gasilci iz različnih krajev Slovenije bodo v soboto priskočili na pomoč občanom Žirovnice pri odpravljanju škode na objektih zaradi vetra. Že v jutranjih urah bo v občino prispelo približno 20 gasilskih enot in bodo občanom na voljo pri začasnem prekrivanju poškodovanih streh, tudi v primeru manjših poškodb, so sporočili z Občine Žirovnica. Kot so navedli v sporočilu, bo na pobudo poveljnika Gasilske zveze Gorenjske v občini Žirovnica v soboto organizirana širša pomoč gasilskih enot iz različnih krajev Slovenije. Tako bo na območje občine prispelo približno 20 gasilskih ekip z vozili in opremo, ki bodo pomagale občankam in občanom pri začasnem prekrivanju poškodovanih streh, tudi v primerih manjših poškodb, ko je poškodovanih le nekaj strešnikov. Sprejem gasilskih enot bo ob 8. uri, nato pa bodo ekipe na terenu predvidoma delovale do približno 15. ure. Ekipe bodo razporejene po vseh desetih vaseh občine, delo pa bo potekalo usklajeno preko civilne zaščite ter prostovoljnih gasilskih društev Zabreznica in Smokuč. V občini prosijo občane, da pripravijo ustrezno kritino in omogočijo dostop do objektov, prav tako naj upoštevajo navodila na terenu in gasilce sprejmejo s spoštovanjem in prijaznostjo. Ob prihodu bodo gasilske enote sprejeli župan, podžupan in poveljnik civilne zaščite, Občina Žirovnica pa bo sodelujočim ekipam zagotovila tudi topel obrok. "V najtežjih trenutkih se pokaže moč skupnosti. Hvaležen sem vsem gasilcem, ki prihajajo v našo občino pomagat našim ljudem. Takšna solidarnost ni samoumevna in si zasluži iskreno spoštovanje," je poudaril župan Žirovnice Leopold Pogačar. Tudi v soboto bo štab civilne zaščite Žirovnica za občane dosegljiv na telefonski številki 04 580 91 10, so dodali. V občini Žirovnica so od četrtka dopoldne do danes zjutraj zaradi vetra opravili več kot 60 intervencij. Pogačar ocenjuje, da je poškodovanih približno 60 odstotkov vseh objektov, najbolj pa je poškodovana streha na osnovni šoli in celotna streha na sosednjem zasebnem športnem objektu, pokritem teniškem igrišču. Popolnoma je odkrilo pet stanovanjskih hiš, veliko je škode tudi na vzporedni elektro in telekomunikacijski infrastrukturi ter prometni signalizaciji.

V Tržiču težave s strehami starih objektov

Da so bile predvsem težave s strehami starih objektov, ki niso obnovljeni ali pa so samevali, je v izjavi, objavljeni na družbenem omrežju Facebook, navedel župan Občine Tržič Peter Miklič. Občane prosi, da so posebej previdni v starem mestnem jedru Tržiča in naj se ne gibljejo na prostem, ko piha močan veter. Povedal je, da je bilo od četrtka od 21. ure do danes zjutraj na območju občine več kot 70 intervencij. Predvsem se trudijo zagotavljati prevoznost cest, težave so pri distribuciji električne energije. "Veseli me, da smo se odločili za zaprtje šol in vrtcev," je še dejal v jutranji izjavi.

Škoda zaradi močnega vetra v Tržiču Bobo

V Kranju na podlagi prvih ocen prizadetih približno 150 objektov

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste sta zaradi podrtega drevja na Gorenjskem popolnoma zaprti cesti Preddvor-Spodnje Jezersko in Mrzli Studenec-Rudno polje. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna za osebna vozila z verigami.

Nekaj škode je tudi v Mestni občini Kranj, kjer je veter podrl nekaj dreves, ki so ovirala promet, poškodovanih je tudi nekaj streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih. Nastala je škoda na prometni signalizaciji, uničena je tudi avtobusna postaja Babni vrt. Pristojne službe posledice odpravljajo, škodo si je na terenu danes ogledal tudi župan Matjaž Rakovec, so sporočili z Mestne občine Kranj. Navedli so še, da se bodo že danes sestali predstavniki občinske civilne zaščite, Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilskih društev, ki bodo na terenu opravili popis škode na objektih v krajevnih skupnostih Golnik, Goriče in Trstenik. Na podlagi prvih ocen naj bi bilo prizadetih približno 150 objektov. Urgentno sanacijo poškodovanih objektov bodo začeli predvidoma danes popoldne, ko se bo veter umiril do te mere, da bo sanacija lahko potekala varno, so zapisali na kranjski občini.

Podrta drevesa v Kranju Občina Kranj

