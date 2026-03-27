Slovenija

Gasilci, ki so se vračali z intervencije, izpod podrtega drevesa rešili žensko

Kranj/Jesenice, 27. 03. 2026 08.33 pred 40 minutami 6 min branja 48

Avtor:
Urša Zupan STA A.K.
Prevrnjen tovornjak v Preddvoru

Na Gorenjskem je veter povzročil ogromno škode in še naprej močno piha. Na terenu je več kot 300 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, ki so največ intervencij opravili v občinah Radovljica, Tržič in Šenčur. V Žirovnici je poškodovanih več kot 60 odstotkov objektov, v vasi Štefanja gora v občini Cerklje na Gorenjskem pa skoraj vsi. V šestih občinah so zaprte nekatere šole in vrtci, aktivirana je civilna zaščita. Gasilci, ki so se v četrtek vračali z intervencije na Jesenicah, so naleteli na podrto drevo, pod katerim je ležala ženska. Bila je poškodovana, rešili so jo in jo odpeljali v bolnišnico Jesenice.

  • Klemen Šmid o razmerah na Gorenjskem
    Klemen Šmid o razmerah na Gorenjskem
  • Tomaž Vilfan o delu gasilcev: Izpod drevesa so rešili žensko
    Tomaž Vilfan o delu gasilcev: Izpod drevesa so rešili žensko
  • Posledice razdejanja v Radovljici
    Posledice razdejanja v Radovljici

Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid je na novinarski konferenci povedal, da močan veter na Gorenjskem še vedno povzroča veliko težav, stanje na cestah pa se normalizira. Na avtocesti Jesenice-Kranj je hitrost omejena.

Največ intervencij v Tržiču in Radovljici

V četrtek je ReCO Kranj na interventno številko zabeležil 2667 klicev. Največ intervencij so danes do 10. ure zabeležili v Tržiču (205), Radovljici (175), Šenčurju (84), Žirovnici (70), Kranju (60) in Jesenicah (40). Sledijo Preddvor (35), Cerklje (30), Naklo (20), Železniki (10), Škofja Loka (7), Bled (4), Gorenja vas-Poljane (3), Bohinj (2) in Žiri (1 intervencija).

Danes je na terenu več kot 300 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, glavnina od tega je gasilcev. Sodeluje več kot 30 gasilskih enot.

Na Gorenjskem je poškodovanih 650 stanovanjskih objektov in pet večjih industrijskih objektov. V Žirovnici je poškodovanih več kot 60 odstotkov objektov, 50 od tega huje. V vasi Štefanja gora (občina Cerklje na Gorenjskem) so prizadeti skoraj vsi objekti. "Na terenu so vse razpoložljive sile in pomagajo, kot lahko. Moramo se zavedati, da veter še vedno močno piha," je dejal Šmid.

Brez elektike je na Gorenjskem še približno 350 odjemalcev. V posameznih naseljih je motena tudi oskrba s pitno vodo, je še povedal Šmid. 

Danes čez dan bo potekalo odstranjevanje posledic močnega vetra. Kot je pojasnil Šmid, bodo odstranjevali material, ki ogroža življenje in lastnino ljudi. Občane ob tem prosijo, naj ravnajo samozaščitno, lastnike gozdov pa opozarjajo, naj ne hodijo v gozdove. "Za ocenjevanje škode bo še zadosti časa," je poudaril. Ljudi je obenem pozval, naj na telefonsko številko 112 kličejo, le če je to nujno, prav tako naj poskrbijo za domače živali.

Gasilci rešili žensko

Tomaž Vilfan, direktor kranjskih gasilcev, je povedal, da so gasilci, ki so se v četrtek vračali z intervencije na Jesenicah, naleteli na podrto drevo, pod katerim je ležala ženska. Bila je poškodovana, rešili so jo in jo odpeljali v bolnišnico Jesenice. Z njo naj bi bilo vse uredu.

Poleg Žirovnice so po njegovih besedah pod velikim udarom med drugim tudi občine Radovljica, Tržič, Preddvor, Šenčur in deli Kranja.

Ko se bo veter nekoliko umiril, se bodo gasilci lotili sanacije. Ali bodo to zmogli sami ali bodo zaprosili za pomoč sosednje gasilske regije, bodo presodili do konca današnjega dne, ko bodo lahko naredili točen načrt za soboto.

Nekatere šole in vrtci ostali zaprti

Za zaprtje nekaterih šol in vrtcev se je odločilo šest občin, zaprte so tudi nekatere srednje šole. V Občini Bled je zaprt vrtec, pa tudi OŠ Josipa Plemlja Bled oz. podružnici Ribno in Bohinjska Bela. V Občini Jesenice so zaprte vse enote vrtcev, štiri osnovne šole ter srednja šola in gimnazija. V Občini Radovljica vrtci ostajajo odprti, priporočajo pa, da otroci ostanejo doma. So pa tam zaprte vse osnovne in srednje šole, medtem ko bo varstveno-delovni center deloval v omejenem obsegu, kažejo podatki gorenjske civilne zaščite.

V Občini Tržič so zaprti vsi vrtci in osnovne šole, podobno v Občini Preddvor, ponekod so zaradi varnosti odpovedali tudi šolske avtobuse, v Občini Žirovnica je zaprta tamkajšnja osnovna šola.

Gasilci iz širše regije v soboto na pomoč Žirovnici pri odpravljanju škode zaradi vetra

Gasilci iz različnih krajev Slovenije bodo v soboto priskočili na pomoč občanom Žirovnice pri odpravljanju škode na objektih zaradi vetra. Že v jutranjih urah bo v občino prispelo približno 20 gasilskih enot in bodo občanom na voljo pri začasnem prekrivanju poškodovanih streh, tudi v primeru manjših poškodb, so sporočili z Občine Žirovnica.

Kot so navedli v sporočilu, bo na pobudo poveljnika Gasilske zveze Gorenjske v občini Žirovnica v soboto organizirana širša pomoč gasilskih enot iz različnih krajev Slovenije. Tako bo na območje občine prispelo približno 20 gasilskih ekip z vozili in opremo, ki bodo pomagale občankam in občanom pri začasnem prekrivanju poškodovanih streh, tudi v primerih manjših poškodb, ko je poškodovanih le nekaj strešnikov.

Sprejem gasilskih enot bo ob 8. uri, nato pa bodo ekipe na terenu predvidoma delovale do približno 15. ure. Ekipe bodo razporejene po vseh desetih vaseh občine, delo pa bo potekalo usklajeno preko civilne zaščite ter prostovoljnih gasilskih društev Zabreznica in Smokuč.

V občini prosijo občane, da pripravijo ustrezno kritino in omogočijo dostop do objektov, prav tako naj upoštevajo navodila na terenu in gasilce sprejmejo s spoštovanjem in prijaznostjo. Ob prihodu bodo gasilske enote sprejeli župan, podžupan in poveljnik civilne zaščite, Občina Žirovnica pa bo sodelujočim ekipam zagotovila tudi topel obrok.

"V najtežjih trenutkih se pokaže moč skupnosti. Hvaležen sem vsem gasilcem, ki prihajajo v našo občino pomagat našim ljudem. Takšna solidarnost ni samoumevna in si zasluži iskreno spoštovanje," je poudaril župan Žirovnice Leopold Pogačar.

Tudi v soboto bo štab civilne zaščite Žirovnica za občane dosegljiv na telefonski številki 04 580 91 10, so dodali.

V občini Žirovnica so od četrtka dopoldne do danes zjutraj zaradi vetra opravili več kot 60 intervencij. Pogačar ocenjuje, da je poškodovanih približno 60 odstotkov vseh objektov, najbolj pa je poškodovana streha na osnovni šoli in celotna streha na sosednjem zasebnem športnem objektu, pokritem teniškem igrišču. Popolnoma je odkrilo pet stanovanjskih hiš, veliko je škode tudi na vzporedni elektro in telekomunikacijski infrastrukturi ter prometni signalizaciji.

V Tržiču težave s strehami starih objektov

Da so bile predvsem težave s strehami starih objektov, ki niso obnovljeni ali pa so samevali, je v izjavi, objavljeni na družbenem omrežju Facebook, navedel župan Občine Tržič Peter Miklič. Občane prosi, da so posebej previdni v starem mestnem jedru Tržiča in naj se ne gibljejo na prostem, ko piha močan veter. Povedal je, da je bilo od četrtka od 21. ure do danes zjutraj na območju občine več kot 70 intervencij. Predvsem se trudijo zagotavljati prevoznost cest, težave so pri distribuciji električne energije. "Veseli me, da smo se odločili za zaprtje šol in vrtcev," je še dejal v jutranji izjavi.

V Kranju na podlagi prvih ocen prizadetih približno 150 objektov

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste sta zaradi podrtega drevja na Gorenjskem popolnoma zaprti cesti Preddvor-Spodnje Jezersko in Mrzli Studenec-Rudno polje. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna za osebna vozila z verigami.

Nekaj škode je tudi v Mestni občini Kranj, kjer je veter podrl nekaj dreves, ki so ovirala promet, poškodovanih je tudi nekaj streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih. Nastala je škoda na prometni signalizaciji, uničena je tudi avtobusna postaja Babni vrt. Pristojne službe posledice odpravljajo, škodo si je na terenu danes ogledal tudi župan Matjaž Rakovec, so sporočili z Mestne občine Kranj.

Navedli so še, da se bodo že danes sestali predstavniki občinske civilne zaščite, Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilskih društev, ki bodo na terenu opravili popis škode na objektih v krajevnih skupnostih Golnik, Goriče in Trstenik. Na podlagi prvih ocen naj bi bilo prizadetih približno 150 objektov. Urgentno sanacijo poškodovanih objektov bodo začeli predvidoma danes popoldne, ko se bo veter umiril do te mere, da bo sanacija lahko potekala varno, so zapisali na kranjski občini.

Sunki močnega vetra bodo po navedbah meteorologa Branka Gregorčiča trajali do večera, nato pa se bodo zvečer in ponoči umirili. "Stopnjo opozorila smo z rdeče za zvečer znižali na oranžno, za soboto pa na rumeno. Lahko bi rekli, da bo že noč deloma prinesla olajšanje, a sunki vetra so lahko še vedno močni," je dejal.

Preberi še SPREMLJAMO: Nekateri brez elektrike še jutri
Elektro Maribor: Nekateri brez elektrike tudi jutri

Čas za vpis tretje izdaje ljudskih obveznic se izteka

KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

BRABUS1
27. 03. 2026 16.08
Za nekaj je pa dober ta veter,da podira te stare podrtije,ki kvarijo ugled.Namesto,da jih lastnik poruši jih vsaj veter.
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 15.12
Ta glavni hribovci proti vzhodu so dobil po 6 tednih ponovno komando spraznit gnojevko iz podzemnih zalogovnikov... vse da bo :)
AleksanderS
27. 03. 2026 15.09
Groza kaj nam dela ta vlada
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 15.26
Mati država ni v nobenem primeru dobrodelna ustanova, še manj pa vlada. Sistem je zato,da se ga čimbolje poganja :)
SLOVENSKI CHATGPT
27. 03. 2026 14.37
Se dobro, da imamo dobro vlado. Drzava deluje. Ze druga naravna katastrofa v zadnjih stirih letih in stvarem se streze odlicno. Ce se samo spomnim gripe leta 2021/22, ko so nas zapirali v obcine, sami pa pod pretvezo izrednih razmer uvajali diktaturo in kradli, sem presrecen, da imamo normalno politiko, ki vlada Sloveniji 🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮
golobove drobtinice
27. 03. 2026 14.41
Kje so vidni ti golobji uspehi?
brainiac007
27. 03. 2026 17.06
Kje so pa vidni janšistični uspehi privatizacija zdravstva, razprodaja državnega premoženja, zmanjšanje penzije, uvedba ZUJF, pobiranje procentov pri državnih naložbah..
karjola
27. 03. 2026 14.21
S pločevino na vetrovno izpostavljenih legah ne bi smeli pokrivati.Drugače so glede na fotografije strešni stoli kar v redu. Če odnese strešnike je sicer hudo, ampak se da relativno hitro in poceni odpraviti škodo.
borjac
27. 03. 2026 14.18
Gasilci, ki so se vračali z intervencije, izpod podrtega drevesa rešili žensko , strehe so porušene , drevesa so zlomljena vsepovsod , šole so ostale brez streh , ..... Gasilci in Civilna zaščita se mučita vsepovsod in pomagajo ..... ljudje trpijo , ... ampak najpomembnejša novica ob vse tem pa je ta , da sta DVA LAŽNIVCA in BLEFERJA , Logar in Stevanović šla na kavo , kjer sta se menila kam bosta posadila svoje ri..ti , na račun Slovenskih davkoplačevalcev, le za te Slovence jima pa ni nič mar , mar jima je samo za poslanske sedeže svojih in osebne funkcije.
Podlesničar
27. 03. 2026 14.32
A si ti malo obseden s politiko?
zaba67
27. 03. 2026 14.44
a vaši, ki pa pobirajo 10% in 2,5 mio€ so pa brez greha...
Jous
27. 03. 2026 13.50
Kje so zdaj tisti blokovski pametovalci, ki se vedno oglasijo, ko pri njih ne piha veter ali pada sneg (najsosedukravacrkne)
geemale
27. 03. 2026 13.35
gorenjci spet šparal s špirovci...
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 13.49
Ne se hecat z gorenjci... imajo v dimniku zložena še predlanska drva :)
LevoDesniPles
27. 03. 2026 13.28
lol saj so v slovenistanu mehkogradnje slabše kot v kakšnem zakotnem delu rusije.. zahodnjaška demokratična mehkoba jap XD
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 13.51
Pravokotni vrhunci arhitekture... po domače oovedano, luft pumpe :)
KMET70
27. 03. 2026 13.09
Bravo prostovoljni gasilci, brez vas bi bila težka. Čas je, da tudi drugi nevladniki priskočijo na pomoč, predvsem 8. marec
Watcherman
27. 03. 2026 13.04
Ni bilo pravilno napovedano vreme?????
motorist_mb
27. 03. 2026 12.52
Respect pa male place majo 😡
LevoDesniPles
27. 03. 2026 14.27
lol zahvali se sokolegom iz ostale panoge v javni sekti kateri poberejo že vse in je treba iskati kredite da sploh še plače imate XD
Sortegilio
27. 03. 2026 12.47
Zdaj pa je na delu Vlada in pomoč državljanom.
Miran1960
27. 03. 2026 12.45
Bandit ima prav, meni še skladovnice drv taki vetr ne razkrije. Pod legami betonska vez, ostrešje pritrjeno z vijačnimi stebli m14 ali16, špirovci in letve vijačeni; kritina pa vsaka tretja, robovi v celoti. To so nasveti na hitro in ni vrag da ne bi držalo.
Modridirka?22
27. 03. 2026 11.58
Sj bo g….. vse popravu. Kak dobrosrčen privatnik jih bo na lastne stroške zrihtu, g….. se bo pa zraven sliku…
Lopov975
27. 03. 2026 12.41
bolnik
kovanec
27. 03. 2026 12.44
Kaj pa Bog pravi?
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 11.34
Preveč zgodnje spomladanskih izpraznjenih podzemnih rezervoarjev na zelo ozkem področju prinaša ravno tolele, kar spremljamo... vse, da pa bo...
jedupančpil
27. 03. 2026 11.39
🙈
golobove drobtinice
27. 03. 2026 11.45
Kakšno vezo imajo izpraznjeni podzemni rezervoarji z vetrom?
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 11.51
Dogajajo se umetni padci zračnega tlaka...bolj polni rezervoarji, manj zraka se izmenjuje... logika stari :)
Čombe
27. 03. 2026 11.53
nimajo veze, model je bolnik z napredovano shizofrenijo
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 11.57
Resnica peče aje sistemček, al se pa samo preveč ne splača :)
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 12.01
Si se oglasu direkt iz oddelka ane :)
Watcherman
27. 03. 2026 13.05
Nisi ti čisto gladek.Lp
SDS_je_poden
27. 03. 2026 13.13
Sonček! Ja kje si pa ti hodil? A so te imel zaprtega?
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 13.32
Razprto in nahajcano dan in noč... rezervoarju nad in pod zemljo polni, cevi zaščitene :)
bandit1
27. 03. 2026 11.09
Vprašajte Kraševce in Vipavce kako se dela streha. Mora bit pokrita z deskami, folijo, nato pa morali za kritino
golobove drobtinice
27. 03. 2026 12.03
Zaradi ogromnega vetra in toče bo treba kar betonske plošče.
Lopov975
27. 03. 2026 12.42
na gorenjskem mira biti alpska streha,zaradi snega
Eksiflajs96
27. 03. 2026 10.08
Men je zanimivo to da okoli precej novih his, streh, tega leti naokoli, na brezjah je novo streho komplet s cimprom odlomilo s hise, pri nas pa star spicak na strehi povsod stoji.. slamparija..
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 11.37
Ta nove prezadekane bajture imajo predober tlak, ki se le s težka izzenači z okolico...medtem ko se v okolice te "votline od bajtur" na zemljo dodatno še preko cevi brez upiranja predajajo izmenjavi :)
golobove drobtinice
27. 03. 2026 11.46
Izgleda, da se dandanes zelo špara pri cementu.
Fery Zaka
27. 03. 2026 09.51
Na zunaj vse lepo, obnovljeno, zapravljen ogromen denar, narejeno pa kontra pameti, nekvalitetno in z največjim možnim rvc-jem. Da čim več v kuverte izgine. Klasični javni sektor.
Feniks77
27. 03. 2026 09.17
tu se pokaže vsa gradbena stroka v sloveniji , vse drago kvalitetno pa ne. in ko delajo albanci vse posle drugace pa grozijo po telefonu če jih ne najames
golobove drobtinice
27. 03. 2026 11.39
Tudi v Celju je albanska družinska gradbena mafija močna še posebej, ker se je povezala s slovensko močno gradbeno družino in sicer se je sinček (Hamza) povezal s hčerkico (Jančič). Ampak na koncu jih bodo albanci pojedli.
Valkidžija
27. 03. 2026 12.07
Burek, pa bakljav.
bibaleze
Portal
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila, da je noseča
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
vizita
Portal
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
cekin
Portal
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
moskisvet
Portal
Zgodba, ki je razkrila globljo resnico o razpadajočem zakonu
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
dominvrt
Portal
Deset otrok, en dom in nešteto težav
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
okusno
Portal
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
voyo
Portal
Rocky 3
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
