Na Gorenjskem ogrožen vir pitne vode za več kot 15 tisoč ljudi

"Ogrožen je vir pitne vode za več kot 15 tisoč prebivalcev." Tako zgroženi opozarjajo v Društvu za varstvo okolja Bled, ki so na območju Mežakle zalotili tovornjake, ki na občutljivo kraško površje vozijo zemljo, v kateri pa so tudi smeti in gradbeni material.

Zasipanje opravlja gradbeno podjetje z okolice Kranja, po naročilu bližnjega kmeta, ki je lastnik zemljišča. Ta želi z izsekom gozda in nasipavanjem razširiti kmetovalno površino. A prav ta kmet naj bi bil, zaradi intenzivnega kmetovanja, že v preteklosti eden od krivcev za onesnaženje vodnega vira, ki z vodo preskrbuje kar štiri občine. Zaradi hitrega pronicanja vode in novega odkritja odpadkov, se okoljevstveniki in domačini bojijo za pitno vodo. Medobčinski inšpektorat Jesenice pa opozarja, da bi bilo za učinkovito varovanje vode nujno razširiti vodovarstveno območje še na Mežaklo, s tem bi namreč kmetu onemogočili potencialno ogrožanje vode. Voda FOTO: Kanal A