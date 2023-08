Na Gorenjskem po ujmi zabeležili več kot 200 plazov

Na območju občine Tržič stanje plazov ocenjujejo z geologom, oceno pričakujejo do večera. Ocenjevanje stanja plazov poteka tudi v Naklem in v Cerkljah na Gorenjskem, kjer se za evakuacijo še niso odločili. Ko bo znana ocena, se bodo glede ukrepanja dogovorili z občinskim štabom civilne zaščite in županom, je napovedal.

"So pa plazovi res po celotni Gorenjski, te ocene zbiramo in jih pričakujemo tekom današnjega dne," je poudaril.

Intervencije ponekod sicer še vedno potekajo. V občini Škofja Loka in na območju občine Gorenja Vas-Poljane še vedno odpravljajo posledice, v drugih gorenjskih občinah pa so z interventnimi deli več ali manj zaključili.

Ceste na Gorenjskem so sicer odprte, so pa na nekaterih odsekih poškodovane, zato Šmid poziva k previdnosti. "Včasih je bolje, da se ne hiti, ker nas res lahko preseneti, saj je bilo poškodovane toliko infrastrukture," je svetoval.

Gasilci iz Gorenjske so se medtem zjutraj odpravili na pomoč v Mozirje. Pomagalo bo 177 gasilcev s 25 vozili, je povedal Šmid.