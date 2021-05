Prekrškarje lovili s specializiranim vozilom z videonadzornim sistemom

Na Gorenjskem se je zmanjšala prometna varnost, zato so policisti poostrili nadzor. Na cestah je bilo več patrulj, ki so ugotovile 37 kršitev in izdale 16 plačilnih nalogov za pretežke tovornjake in uporabo telefona med vožnjo. Nekateri vozniki so bili med vožnjo nepripeti, eden od voznikov pa je napihal nad dovoljeno mejo alkohola, vozil je z enim promilom alkohola v krvi.

