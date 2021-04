Na Gorenjskem prvi romunski 'kosmati par': Zois in Aida

Iz Romunije je na Jelovico prispel nov risji par – Zois in Aida. Gre za prvi par, ki je v okviru projekta LIFE Lynx prišel skupaj, in drugega priseljenega samca, ki kraljuje na Gorenjskem. Na Pokljuki namreč že domuje 'kosmati priseljenec' Tris. Romunska ekipa, s katero sodelujejo slovenski strokovnjaki, je s tem uspešno zaključila že tretjo sezono odlova.

icon-expand Ris Zois v prilagoditveni obori na Jelovici. FOTO: Maja Sever - LIFE Lynx

V soboto, 17. aprila, so na Jelovico pripeljali dva risa iz Romunije, samico Aido in samca Zoisa. Za prevoz je poskrbela izkušena ekipa za transport živih živali iz ZOO Ljubljana in Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).

icon-expand Risinja Aida FOTO: Maja Sever - LIFE Lynx

"Risa sta potovanje dobro prestala in sta že nameščena v prilagoditveni obori, iz katere bosta izpuščena v naravo," so ob tem zapisali na spletni strani projekta LIFE Lynx, ki si pod okriljem ZGS prizadeva za reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem.

icon-expand Konjska vprega, s katero so risa v boksih pripeljali zadnjih nekaj metrov do obore. FOTO: Maja Sever - LIFE Lynx

V času prilagajanja na svoje novo okolje bodo za risa skrbeli bohinjski lovci iz lovske družine Nomenj-Gorjuše. "V tem času je pomembno, da risov ne vznemirjamo, saj gre za divji živali, ki sta zelo plašni. Lokacija obore ni javno znana, ljudi pa prosimo, da se ji ne približujejo," pravijo pobudniki projekta. Dodajajo, da okolico obore nadzorujejo tudi s kamerami in s pomočjo lokalnih lovcev ter inšpektorjev.

icon-expand Oba transportna boksa z risi na konjski vpregi. FOTO: Maja Sever - LIFE Lynx

S preselitvijo Zoisa in Aide je romunska ekipa ACDB uspešno zaključila že tretjo sezono odlovov. "Čestitke ekipi za uspešen ulov skupno osem risov, ki bodo pomagali rešiti dinarsko-JV alpsko populacijo risa pred izumrtjem," pravijo v LIFE Lynx. Samcu ime izbrali lovci – po Žigi Zoisu Za risjega samca so še pred njegovim prihodom iz Romunije v Slovenijo ime izbrali slovenski lovci. Več kot 500 udeležencev je glasovalo za pet imen Boris I., Maršal, Noris, Roman in Zois, ki so jih predlagali lokalni lovci iz lovskih družin Nomenj-Gorjuše, Bohinjska Bistrica in Stara Fužina. "Izid glasovanja je bil zelo tesen, največ glasov je dobilo ime Zois – po Žigi Zoisu, slovenskem razsvetljencu, gospodarstveniku in podjetniku iz 18. stoletja, ki se je navduševal tudi nad naravo, predvsem zoologijo, botaniko in mineralogijo," pojasnjujejo koordinatorji projekta ter se hkrati zahvaljujejo vsem, ki so glasovali.

icon-expand Rezultati glasovanja za ime risa FOTO: LIFE Lynx

icon-expand Drugi priseljeni risji samec na Gorenjskem, ki so ga lovci poimenovali Zois. FOTO: Andrea Gazzola - ACDB

Na Gorenjskem kraljuje že Tris 'Kosmata Romuna' sicer nista prva na novo prepeljana risa na Gorenjskem. Marca so strokovnjaki iz Romunije na Pokljuko pripeljala samca Trisa, ki je bil tako prvi od vsaj petih risov, ki bodo doseljeni na Gorenjsko. V okviru mednarodnega projekta ohranitve LIFE Lynx, ki vključuje pet držav, so do zdaj v Slovenijo – poleg Zoisa, Aide in Trisa – priselili še štiri rise: Goruja, Katalina, Borisa in Maksa.