Na Gorenjskem se obeta turistična sezona presežkov

Za turistične delavce so velikonočni prazniki prvi signal, kakšno poletje jih čaka. Glede na zasedenost hotelov in apartmajev je pred Gorenjci sezona presežkov. Blejski grad so v preteklih letih v celoti obnovili, zdaj so se lotili še urejanja okolice, v prihodnjih dveh mesecih bodo ob parkirišču odprli park. V Bohinju pa se je novi lastnik propadajočih hotelov že lotil obnove.