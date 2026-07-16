Na Gorenjskem veter poškodoval več streh in nasad

Kot poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je v občini Gorenja vas-Poljane veter odkril strehi dveh stanovanjskih hiš v naselju Poljane, deloma pa tudi strehe posameznih objektov v naseljih Hotovlja in Predmost.
Škoda je tudi v kmetijstvu. V kraju Poljane nad Škofjo Loko je veter uničil nasad.
V naselju Poljane je veter na cestišče podrl drevo. Podrto drevo so s ceste odstranjevali tudi v naselju Retnje v občini Tržič.
Gasilci so posredovali tudi zaradi gozdnega požara ob cesti Trebija-Stara Oselica, do katerega je najverjetneje prišlo zaradi udara strele. Gorela sta listje in podrast. Gasilci so požar pogasili in prekopali teren.
Danes še možne krajevne padavine
Danes zjutraj bodo predvsem na severovzhodu krajevne padavine. Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 C.
Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta.
V petek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.
V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo.
V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
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