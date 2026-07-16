Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na Gorenjskem veter poškodoval več streh in nasad

Ljubljana, 16. 07. 2026 09.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Škoda v nasadu

Za nami je vremensko pestra sreda. Na Gorenjskem je največ težav povzročal močan veter. Najhuje je bilo na območju občine Gorenja vas-Poljane, kjer so gasilci prekrivali poškodovana oz. odkrita ostrešja, ponekod so morali posredovati tudi zaradi podrtih dreves.

Kot poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je v občini Gorenja vas-Poljane veter odkril strehi dveh stanovanjskih hiš v naselju Poljane, deloma pa tudi strehe posameznih objektov v naseljih Hotovlja in Predmost.

Škoda je tudi v kmetijstvu. V kraju Poljane nad Škofjo Loko je veter uničil nasad. 

V naselju Poljane je veter na cestišče podrl drevo. Podrto drevo so s ceste odstranjevali tudi v naselju Retnje v občini Tržič.

Gasilci so posredovali tudi zaradi gozdnega požara ob cesti Trebija-Stara Oselica, do katerega je najverjetneje prišlo zaradi udara strele. Gorela sta listje in podrast. Gasilci so požar pogasili in prekopali teren.

Povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
FOTO: Arso

Danes še možne krajevne padavine

Danes zjutraj bodo predvsem na severovzhodu krajevne padavine. Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 C.

Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta.

V petek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo.

V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

vreme veter Gorenjska gasilci neurje

Po rekonstrukciji ceste več nesreč. Kriv projekt ali neprilagojena hitrost?

24ur.com Na Planini razbite strehe in avtomobili, na tleh še vedno nanosi toče
24ur.com Znova so se razbesnele nevihte: podrta drevesa, odkrite strehe, toča
24ur.com Kaos v Dalmaciji: med neurjem potonilo in nasedlo več plovil
24ur.com Gasilci črpali vodo na 65 lokacijah, udari strel, podrta drevesa, plazovi
24ur.com Močni sunki vetra odkrivali strehe, lomili veje in podirali drevesa
24ur.com Zaradi strel zagorela gozd in hlev, v plamenih tudi reševalno vozilo
24ur.com Neurje podiralo drevesa, več deset tisoč ljudi je ostalo brez elektrike
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Oče, ki bere, podari otroku nekaj za vse življenje
Oče, ki bere, podari otroku nekaj za vse življenje
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
zadovoljna
Portal
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
Skriti dragulj s plažo, ki očara vse generacije
Skriti dragulj s plažo, ki očara vse generacije
Kako pravilno negovati kožo po sončenju?
Kako pravilno negovati kožo po sončenju?
Pozabite na kričeče manikire: največji lepotni trend leta 2026 so naravni nohti
Pozabite na kričeče manikire: največji lepotni trend leta 2026 so naravni nohti
vizita
Portal
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
Mislite, da je zdravo? To je živilo, ki ga strokovnjaki za črevesje jedo zelo previdno – mnogi ga imajo doma
Mislite, da je zdravo? To je živilo, ki ga strokovnjaki za črevesje jedo zelo previdno – mnogi ga imajo doma
Probiotiki, prebiotiki ali postbiotiki? Razlika je večja, kot si mislite
Probiotiki, prebiotiki ali postbiotiki? Razlika je večja, kot si mislite
Endometrioza: od blagih sprememb do težkih oblik bolezni
Endometrioza: od blagih sprememb do težkih oblik bolezni
cekin
Portal
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
moskisvet
Portal
Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
dominvrt
Portal
Katera drevesa ne sodijo ob hišo? Strokovnjaki opozarjajo na te vrste
Imate te rastline skupaj? Strokovnjaki opozarjajo, da to ni najboljša ideja
Imate te rastline skupaj? Strokovnjaki opozarjajo, da to ni najboljša ideja
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
okusno
Portal
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
voyo
Portal
Hitri in drzni 5
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804