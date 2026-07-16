Na Gorenjskem veter poškodoval več streh in nasad

Kot poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je v občini Gorenja vas-Poljane veter odkril strehi dveh stanovanjskih hiš v naselju Poljane, deloma pa tudi strehe posameznih objektov v naseljih Hotovlja in Predmost. Škoda je tudi v kmetijstvu. V kraju Poljane nad Škofjo Loko je veter uničil nasad.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Največ dela so imeli gasilci občine Gorenja vas-Poljane. PGD Poljane

Škoda v nasadu Maline 'z doline



V naselju Poljane je veter na cestišče podrl drevo. Podrto drevo so s ceste odstranjevali tudi v naselju Retnje v občini Tržič. Gasilci so posredovali tudi zaradi gozdnega požara ob cesti Trebija-Stara Oselica, do katerega je najverjetneje prišlo zaradi udara strele. Gorela sta listje in podrast. Gasilci so požar pogasili in prekopali teren.

Povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. FOTO: Arso

Danes še možne krajevne padavine