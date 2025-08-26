Svetli način
Slovenija

Vse več nezakonitih kampov: 'Travniki se spreminjajo v šotorišča'

Bled, 26. 08. 2025 08.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA
Komentarji
80

Na zgornjem Gorenjskem se poleg kampiranja na črno v zadnjih letih pojavljajo tudi nezakonito postavljeni kampi, večinoma na kmetijskih zemljiščih, brez dovoljenj in ustrezne infrastrukture. Župani opozarjajo na dvojna merila ter neodzivnost inšpekcijskih služb in državnih ustanov. Pozivajo jih k hitremu ukrepanju in vzpostavitvi reda.

"Travniki se čez poletja spreminjajo v šotorišča," opozarja direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton. V zadnjih letih se je po njenih besedah kampiranje na območjih, ki temu niso namenjena, močno razraslo. Sprva so bili to manjši kampi z morda le nekaj šotori ali glamping hiškami, ko so se pokazale možnosti za večje zaslužke, pa so postajali vse večji, a še vedno brez potrebne infrastrukture.

Na območju radovljiške občine je že okoli 10 takšnih kampov na črno in vsako leto se pojavi kakšen nov, pri čemer ponudniki izkoriščajo dejstvo, da v vrhuncu turistične sezone v uradnih kampih ni dovolj prostora za vse, ki bi želeli kampirati na območju Julijskih Alp.

Nekateri lastniki se sicer trudijo z legalizacijo in so vložili predloge za spremembo kmetijskih zemljišč v zemljišča, ki bi omogočala turistično dejavnost. Vendar se aktualni postopek za spremembo občinskega prostorskega načrta vleče že sedem let.

Zaradi nezakonitih kampov težave v prostoru in lokalnem okolju

Ti kampi so večinoma na travnikih, nimajo zadostnih sanitarij, ni jasno, kam odvažajo smeti, od kod dobivajo pitno vodo in kam je speljana odpadna voda. So namreč brez gradbenih in drugih dovoljenj, objekti so večinoma začasni, jeseni pa se kamp znova spremeni v travnik. Težava je tudi v tem, ker so ti kampi pogosto v majhnih vaseh, do katerih vodijo le ozke lokalne ceste, ki so preobremenjene, ko se na njih srečujejo domačini in kmetje s traktorji ter turisti z avtomobili in avtodomi. To vodi v prometni kaos, ki najbolj prizadene domačine.

Direktorica Beton je izrazila upanje, da se bo problematika, pri kateri ima občina zvezane roke, v naslednjih letih uredila. Pri tem bo treba poskrbeti tako za obiskovalce, ki si zaslužijo kakovostno namestitev, za domačine, ki si zaslužijo umirjeno poletje, in tudi za ostale, ki se ukvarjajo s turizmom in pri tem spoštujejo postavljena pravila, je dejala.

Kampiranje v naravi (slika je simbolična).
Kampiranje v naravi (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Župani pozivajo pristojne k ukrepanju

"Župani zgornje gorenjskih občin smo izredno nezadovoljni z ukrepanjem posameznih ministrstev in inšpekcijskih služb. Prvo, kar nas moti, so dvojni vatli. Eni morajo do vejice in pike postoriti vse, da dobijo obratovalno dovoljenje, drugi pa zadeve postavijo brez dovoljenj, na najboljših kmetijskih zemljiščih, a ministrstvo ne odreagira, čeprav nam v spremembah prostorskih aktov zaradi zaščite kmetijskih zemljišč zavrača skoraj vse pobude," je poudaril radovljiški župan Ciril Globočnik.

Pričakuje, da se bo v Sloveniji na tem področju vendarle vzpostavil red. Ob tem poziva različna ministrstva in inšpekcijske službe, naj opravijo svoje delo. Radovljiška občina je poslala pismo sedmim pristojnim ministrstvom in inšpekcijam, vendar učinka na terenu zaenkrat ni. "Dokler ne bo nekdo, ki dela na črno, dobil odločbe, da mora prostor vzpostaviti v prvotno stanje, toliko časa bodo posamezniki izigravali našo zakonodajo in sistem," je opozoril.

Je pa Globočnik zadovoljen, da je po štirih letih truda vendarle izdana inšpekcijska odločba za odstranitev Dino parka Bled, ki že vrsto let deluje na najetem zemljišču Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS med Lescami in Bledom. Glede na nedavno izdano odločbo naj bi bil park do konca leta odstranjen, Globočnik pa si prizadeva, da bi na tem mestu vzpostavili parkirišče P+R.

Takšno parkirišče nujno potrebujejo tudi na Bledu, kjer prav tako opozarjajo na težave z nezakonito postavljenimi kampi in postajališči za avtodome."Čeprav nekdo nima nobenih dovoljenj, dela praktično na tuji zemlji, delno tudi na občinski, občina dejansko ne more ukrepati, lahko le opozarja," je o enem od konkretnih primerov dejal blejski župan Anton Mežan. Žalosti ga, da lahko nekateri občani čakajo desetletje na spremembo prostorskega akta, da lahko doma zgradijo frčado, drugi pa se lotijo velikega projekta brez vseh dovoljenj in posledic.

Turisti na Bledu
Turisti na Bledu FOTO: Shutterstock

"Pod vprašajem je enakopravna obravnava občanov, ker tisti, ki so pošteni, v tej državi velikokrat potegnejo krajšo. Tako ne gre več," je poudaril Mežan. Zato poziva državo in pristojne institucije, naj bodisi okrepijo državne inšpekcijske službe ali pa naj pristojnosti podelijo občinskim inšpektoratom, ki bi lahko na terenu takoj ukrepali.

Nezakoniti kampi tudi nelojalna konkurenca

Na dvojna merila opozarja tudi direktor Kampa Šobec Uroš Ambrožič: "Tisti, ki imamo urejene papirje in skušamo delovati maksimalno skladno z zakonom, imamo kar nekaj težav pri pridobivanju ustreznih dovoljenj. Drugi pa delujejo povsem mimo tega in nam predstavljajo nelojalno konkurenco."

Ob tem Ambrožič poudarja, da lahko tovrstni kampi z neustrezno infrastrukturo mečejo slabo luč tudi na urejene kampe. Hkrati lahko v času, ko se vse bolj opozarja na probleme množičnega turizma in ko se postavlja vprašanje zmogljivosti prostora, ustvarjajo dodatne obremenitve.

Pristojne institucije je pozval, naj izvajajo nadzor ne le nad tistimi, ki delujejo skladno z zakoni, temveč tudi nad tistimi, ki se nanje požvižgajo.


KOMENTARJI (80)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
26. 08. 2025 09.50
+1
Na tem področju je glavni krivec politika, katera še naprej tera ideologijo boljševizma, da je potrebno zatreti ves podjetniški privatno področje. Zato na tej točki hočejo lastnike nepremičnin zatreti do onemoglosti in sočasno gradijo ideologijo kako čim več provizije na tej točki pridobiti. Na Gorenskem in tudi drugod po Sloveneiji so znani boljševiki in njihovi sorodniki povzročili pogrom na celi črti. Zato se ne smemo čuditi temu stanju. Zakaj nebi pustili lastnikom privat parcel, da sami določijo prostore kje bo najmnanj škode za naravo za kampiranje in postavitve šotorov. Sočasno pa zagotovljena varnost za vse.
ODGOVORI
1 0
Pikaponca
26. 08. 2025 09.44
+3
Res kaj je s to gnilo NE pravno državo, na Dolenjskem gradijo na črno nezakonito, na tuji zemlji cela naselja, inšpektorji si ne upajo na teren, policija tepena ustava poteptana, pravni red na psu, predsednica se pa slini pri njih in jim tiši TACO, kaj je s to Državo gnila, propadla..ni da ni. Sedaj pa šotor problem. Slovenija divji zahod. Red pa Slovence učijo HRVATI..
ODGOVORI
3 0
nilly
26. 08. 2025 09.43
Pri množici zakonov ne najdejo nobenega, ki bi uredil to področje. Vladi očitno gredo v slast le zakoni, ki predvidevajo obvezne dajatve, vse ostalo jim ne diši, ali pa ostane pri obljubah. Za začetek bi lahko kaznovali tiste, ki nekaj počno brez pravne podlage; od črnograditeljev do vseh, ki na črno poslujejo. To, da se neuspešno že leta trudijo pridobiti dovoljenje, pove le, da dejavnost ni v interesu občine/države, torej se ne sme. Če ne gre drugače, se bodo s kaznimi naučili kaj se sme; zgledi vlečejo, morda bi na dolgi rok nek učinek pa le bil.
ODGOVORI
0 0
kle21
26. 08. 2025 09.29
+9
Takih kampov je polno na Dolenjskem, pa se noben ne sekira očitno..
ODGOVORI
9 0
skuripanda burns
26. 08. 2025 09.33
+0
Niso taki kampi. Pri nas je samo glamping. Pa še to nihče ne postavi s svojim denarjem, ampak smo vse plačali mi, davkoplačevalci.
ODGOVORI
1 1
čevapgpt
26. 08. 2025 09.27
+8
bo verjetno zelo veselo če pridejo dolenski kamperji kampirat na gorensko :D
ODGOVORI
8 0
skuripanda burns
26. 08. 2025 09.31
+4
Mi Dolenjci jih z veseljem posodimo za recimo eno leto. Ampak raje v Ljubljano, da naši vrli oblastniki vidijo, kako je živeti s tem.
ODGOVORI
4 0
b s
26. 08. 2025 09.27
-2
Vprašajte Blejce kako so zadovoljni z množničnim turizmom. Že v Radovljici jih imamo preveč.
ODGOVORI
2 4
olafur
26. 08. 2025 09.46
+3
Blejcem diši samo denar, oni bi imeli turizem, pripelji se do table Bled, vrzi v skrinjici 200 eur, vzemi fotko jezera in spelji se domov.,
ODGOVORI
3 0
StayALive
26. 08. 2025 09.23
+7
Slovenija bi moral imeti centralizirano enoto za posege v prostor. Ekipo 10 strokovnakov,ki bi znali preceniti vse paramtere posegov v prostor in imeli pooblastila odobriti posege v roku 20 dni. Ne pa da je prepuščeno nekim občinskim burovžem in veljakom, ki zafrkavajo narod dolga deseteltja, preden si lahko postavijo bajto in to na svoji in e na njihovi (občinski) zemlji). Med tem ko upravna teleta odločajo desetletja c. zasedejo prostor v 14 dneh. In to trajno.
ODGOVORI
7 0
ZLATKO JAKLIN
26. 08. 2025 09.20
+7
Ja, kaj pa je to kaj takega. Na Gorenjskem vsaj ne počno škode tako kot na Dolenjskem. Tam namreč nelegalno živijo več let, prilaščajo si vodo, elektriko, kradejo izdelke iz njiv in polj, kradejo, pretepajo, ustrahujejo, likvidirajo policijske enote.....nazadnje so človeku zaklali svinjo in jo hoteli ukrasti, a so jih dobili, ampak teleta-bikca jim je pa vseeno uspelo ukrasti. Kje si Musarca, kje si Golob, Mesečnik, Vrečkova, Sukička........ljubitelji okvirjev-romov!
ODGOVORI
9 2
severnik
26. 08. 2025 09.19
+2
Kolk enega kompliciranja spet.
ODGOVORI
5 3
Banion
26. 08. 2025 09.17
+6
postopki trajajo 7 let in župani se pritožujejo namesto da bi v največ 1 letu speljali postopke da bi se vedelo kaj lahko in kaj ne.
ODGOVORI
6 0
skuripanda burns
26. 08. 2025 09.25
+1
Točno tako. Je pa vprašanje, ali bi se lastniki črnih kampov potem držali pravil, če bi jim na občini direkt po postopku v najkrajšem času rekli, da kampa ne smejo imeti?
ODGOVORI
1 0
Neodim112
26. 08. 2025 09.14
+5
Znajdi se mujo. Pač obogatijo turistično ponudbo. Saj piše, da so kapacitete kampov premajhne. Tu še najbolj diši po znani Slovenski fouvšiji.
ODGOVORI
8 3
skuripanda burns
26. 08. 2025 09.28
+1
Problem Slovenistana je, da je princip "znajdi se" alfa in omega, potem je pa samo še odvisno od tega, kako se znajdeš. Ko državni uradniki pokradejo milijone in milijarde, so se tudi samo znašli, anede? Vsi bi po malem kradli, ker so se pač "znašli", ko pa potem vladna garnitura počne isto, kar počne narod (le na malo višjem nivoju), se pa noben ne vpraša, ali je to simptom pokvarjene slovenske družbe. V glavnem, "zdajdi se mujo" je rak rana Slovenije, in kdor to opravičuje, nima nobene pravice kritizirati politikov, ki se znajdejo po svoje.
ODGOVORI
2 1
NotMe
26. 08. 2025 09.13
+3
StayAlive. Po številu komentarjev sodeč, ne delaš v kmetijstvu. Kmetje krvavo rabijo par delavnih rok. Tudi kmetijska zemlja je poceni, sem 100%, da bi banka odobrila par jurjev krede za nakup njive. Zakaj torej ne delaš v kmetijstvu? Lep pozdrav iz dopusta
ODGOVORI
6 3
skuripanda burns
26. 08. 2025 09.21
+1
Aha... Zato torej kmetje od Sklada vzamejo v (praktično zastonj) najem hektare kmetijskih površin, da s tem pridejo do višjih subvencij, površine pa potem ostanejo neobdelane, ali pa jih dajejo naprej v podnajem? Težka je kmečka, samo če dejansko delaš in se ne znajdeš in ne kradeš od države (beri: davkoplačevalcev).
ODGOVORI
3 2
supergigi
26. 08. 2025 09.13
+8
Se strinjam z radovljškim županom. Enaki vatli za vse. Na Dolenjskem in Gorenjskem.
ODGOVORI
8 0
Artechh
26. 08. 2025 09.11
+2
Tko k vse. Vsak samo neki po svoje. Kot družba smo globoko. V poslu7se take svinjarije dogajajo.... Sploh ne vem.zakaj se o tem.ne piše dnevno
ODGOVORI
3 1
96bimBo
26. 08. 2025 09.07
+6
Masovni turizem je eno veliko ...
ODGOVORI
7 1
progresivnidaveknastanovanja
26. 08. 2025 09.22
-2
jp, golob je imel prav, preveč ljudi s prevelikimi dohodki in potem hodijo brez veze okrog in onesnažujejo. Za eno kavo se peljejo nekaj sto km in so pripravljeni stati v koloni 4 ure s prižgano klimo.
ODGOVORI
1 3
Rdečimesečnik
26. 08. 2025 09.06
+8
Jaz na Gorenjskem nisem videl šotorišč so vsa nelegalna na Dolenjskem
ODGOVORI
10 2
skuripanda burns
26. 08. 2025 09.16
+9
Na Dolenjskem noben ne šotori, vsi si gradijo bajte, da se je ne bi branil noben. Seveda na naš račun, najprej od sociale in otroških doklad, potem pa še od nakradenega. Take angleške travice, kot je v "kampu" v Žabjeku, ne vidiš nikjer... Za Božič je pa osvetljeno kot v Las Vegasu, seveda vse z ukradeno elektriko, ki so si jo napeljali nelegalno iz bližnje trafo postaje. Ampak za Ljubljanske komuniste so to taki reveži...
ODGOVORI
9 0
StayALive
26. 08. 2025 09.06
-5
Trespassing je kaznivo dejanje. Nepooblaščen kamp pa stvar inspekcije, kmetijske, okoljske, upravne in tudi stvar redarstva, saj infrastruktua ne dopušč, da serješ brez gat po kmetijskem zemljišču oz. travniku ! Ampak od kar je inspekcijo prevezelo ono usrane od Nabrernika, ki je paraliziral ta del oblasti imamo kar imamo.
ODGOVORI
2 7
supergigi
26. 08. 2025 09.06
+8
Se strinjam s spodnjim komentarjem. Cihani imajo na tuji zemlji postavljena cela naselja desetletja pa jih še nagradijo s socialno podporo.
ODGOVORI
8 0
skuripanda burns
26. 08. 2025 09.06
+13
"blejski župan Anton Mežan. Žalosti ga, da lahko nekateri občani čakajo desetletje na spremembo prostorskega akta, da lahko doma zgradijo frčado"... res žalostno. A ni občina tista, ki sprejema spremembe prostorskega akta? Zakaj točno pa občina to sprejema desetletje in več? V glavnem, gospod župan, ki je dobesedno KRIV za to, da sprejemanje prostorskih aktov traja desetletja, naj si svojo žalost vtakne tja, kamor ne posije sonce. Dvoličnost na višku.
ODGOVORI
13 0
kiropraktik
26. 08. 2025 09.06
+9
Na Dolenjskem je to stalnica!
ODGOVORI
9 0
