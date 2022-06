Na gorenjski avtocesti počivališča zasedena s tovornimi vozili

Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije so vsa počivališča zasedena s tovornimi vozili, je objavljano na spletnih straneh prometno-informacijskega centra za državne ceste. Policisti polnijo počivališča Radovljica in Voklo ter usmerjajo tovorna vozila nazaj v smeri Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Ob trenutni frekvenci tovornih vozil bosta počivališči Radovljica in Voklo polni v manj kot eni uri. Ko bosta polni, bodo policisti začeli izločati tovorna vozila na odstavni pas na odseku Radovljica - Lesce v smeri Jesenic, so še sporočili s policije. S prometno-informacijskega centra za državne ceste pa voznike tovornih vozil, ki so namenjeni preko Karavank v Avstrijo, pozivajo, naj se izločijo že pred Ljubljano.