Na Goriškem gori borov gozd, gasilcem delo otežuje burja

Na Cerju v občini Miren-Kostanjevica je nekaj po poldnevu v okolici pomnika miru zagorel borov gozd, gasilci pa se pri gašenju borijo z močnim vetrom, so nam potrdili na gasilski enoti Nova Gorica. Na terenu je sedem prostovoljnih gasilskih društev in gasilci iz Gasilske enote Nova Gorica, skupaj več kot 40 gasilcev. Po prvih podatkih gasilcev gori na delno težko dostopnem terenu. Popolnoma so zaprte vse poti na Cerje, požar pa se še vedno širi, piše STA.