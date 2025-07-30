Na Goriškem so se zbrali najboljši mladi kajakaši iz vse Evrope

Na Goriškem se je zbralo 500 najboljših mladih kajakašev iz vse Evrope. Solkan z brzicami na reki Soči je znova prizorišče evropskega prvenstva za mladince in mlajše člane v slalomu na divjih vodah. Nekateri med njimi bodo v prihodnosti zagotovo krojili svetovni vrh v tem športu. Ta sicer ne prinaša bogatih finančnih nagrad, tudi navijaške tribune praviloma niso nabito polne, kljub temu pa ima za mlade tekmovalce poseben pomen.