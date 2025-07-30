Svetli način
Slovenija

Na Goriškem so se zbrali najboljši mladi kajakaši iz vse Evrope

Solkan, 30. 07. 2025 20.29

Mateja Poljšak Čuk
Na Goriškem se je zbralo 500 najboljših mladih kajakašev iz vse Evrope. Solkan z brzicami na reki Soči je znova prizorišče evropskega prvenstva za mladince in mlajše člane v slalomu na divjih vodah. Nekateri med njimi bodo v prihodnosti zagotovo krojili svetovni vrh v tem športu. Ta sicer ne prinaša bogatih finančnih nagrad, tudi navijaške tribune praviloma niso nabito polne, kljub temu pa ima za mlade tekmovalce poseben pomen.

