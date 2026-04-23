Črna kronika

Na Goriškem zasegli več kot 3,5 kilograma konoplje, kokain in elektronske naprave

23. 04. 2026 13.18 pred 5 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
L.M.
Zaseženi izdelki

Policisti so na Goriškem ob hišni preiskavi 36-letniku zasegli 3,5 kilograma konoplje, več kot 90 gramov kokaina in 541 elektronskih cigaret s THC. Osumljenec je že v priporu, sledi kazenska ovadba.

Iz PPIU Nova Gorica so sporočili, da so policisti skupaj z novogoriškimi kriminalisti v ponedeljek na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici opravili hišno preiskavo na Goriškem zaradi suma kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Ob začetku postopka je osumljenec poskušal pobegniti, zato so policisti uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.

FOTO: PPIU Nova Gorica

V okviru osebne in hišne preiskave pri 36-letnem osumljencu so policisti PPIU Nova Gorica in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica ob sodelovanju vodnika službenega psa iz Enote vodnikov službenih psov Miren zasegli večjo količino rastlinskih delcev (3,5 kilograma), za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, ter 90,7 grama bele prašnate in grudaste snovi, za katero sumijo, da gre za kokain.

FOTO: PPIU Nova Gorica

Poleg tega so zasegli 541 elektronskih naprav za uparjanje (t. i. vape cigaret), za katere sumijo, da vsebujejo THC, psihoaktivno snov iz konoplje. Policisti so zasegli tudi sedem elektronskih tehtnic, elektronsko napravo, pripomočke za razpečevanje prepovedanih drog ter več tisoč evrov gotovine. Zasežene predmete in snovi so poslali v nadaljnjo analizo.

FOTO: PPIU Nova Gorica

Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih skladno z Zakonom o kazenskem postopku. O vseh ugotovitvah so obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policisti so 36-letnega osumljenca včeraj popoldne s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

policija Nova Gorica droga hišna preiskava konoplja

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

96bimBo
25. 04. 2026 12.30
Hmmm, elektronske cigarete (še) niso prepovedane.
+1
1 0
Watch-Man X
25. 04. 2026 12.23
Pa ste koncno hallucigeno najdli ne pa tisto plevel do sedaj..
+2
2 0
Watch-Man X
25. 04. 2026 12.22
Kva je huda konoplja dol levo v kotu vijola weeding cake!
+2
2 0
Watch-Man X
25. 04. 2026 12.23
Desno*
+1
1 0
ajdanakolesu
25. 04. 2026 09.54
Upam da ne bodo vse sežgali ampak bodo artikle predali v tovarno Krka, Novo mesto.
+0
1 1
sherlock2
26. 04. 2026 10.03
Mahhh....jo bodo pokadili.
0 0
metalika
25. 04. 2026 09.28
Ma bravo, zasežene robe za vsega skupaj 3 tisuč evrov. Medtem pa milijardne luknje v proračunu v priporu pa nikogar odgovornega...
0 0
Brus123
25. 04. 2026 09.04
Ali lažnivi izdajalec države JJ že sedi na Dobu?
+1
1 0
ajdanakolesu
25. 04. 2026 09.52
njemu bo dosti huje ko mu bodo ves čas dihali izraelci za vrat...uslugo je treba odplačat.
0 0
