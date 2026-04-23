Na Goriškem zasegli več kot 3,5 kilograma konoplje, kokain in elektronske naprave

Iz PPIU Nova Gorica so sporočili, da so policisti skupaj z novogoriškimi kriminalisti v ponedeljek na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici opravili hišno preiskavo na Goriškem zaradi suma kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Ob začetku postopka je osumljenec poskušal pobegniti, zato so policisti uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.

V okviru osebne in hišne preiskave pri 36-letnem osumljencu so policisti PPIU Nova Gorica in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica ob sodelovanju vodnika službenega psa iz Enote vodnikov službenih psov Miren zasegli večjo količino rastlinskih delcev (3,5 kilograma), za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, ter 90,7 grama bele prašnate in grudaste snovi, za katero sumijo, da gre za kokain.

Poleg tega so zasegli 541 elektronskih naprav za uparjanje (t. i. vape cigaret), za katere sumijo, da vsebujejo THC, psihoaktivno snov iz konoplje. Policisti so zasegli tudi sedem elektronskih tehtnic, elektronsko napravo, pripomočke za razpečevanje prepovedanih drog ter več tisoč evrov gotovine. Zasežene predmete in snovi so poslali v nadaljnjo analizo.

Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih skladno z Zakonom o kazenskem postopku. O vseh ugotovitvah so obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policisti so 36-letnega osumljenca včeraj popoldne s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.