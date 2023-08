Na Goriškem zbrali že več kot 50 ton pomoči

Novogoriški humanitarki po tokratnih naravnih ujmah nista oklevali. Civilnim zaščitam v ogroženih občinah sta takoj ponudili pomoč. Odzvali so se v Slovenj Gradcu in zaprosili za vodo in hrano.

"Obljubila sem jim, da v štirih urah mi zberemo in da je naš prvi kombi ob sedmi uri zvečer startal za Prevalje. Do enajstih sta se dva mlada fanta prebila po zelo težki poti do njih, naslednji kombi pa je šel v nedeljo zjutraj, potem pa se je to začelo bolj množično," pripoveduje Aleksandra Kolar iz Fundacije Pathuma.

Odtlej so vsak dan prepeljali dva ali tri tovornjake hrane in higienskih pripomočkov, pa tudi metel, lopat in samokolnic. Samo veder so zbrali v vrednosti 40.000 evrov."Odziv je izjemen, res, nad vsemi pričakovanji. No, bomo rekli, mi, ki smo že preko petdeset ton z naše Goriške odpeljali," opisuje Majda Smrekar iz Humanitarnega društva Kid.

Pomoč so zbirali tako v Novi Gorici kot v Bovcu in Tolminu ter v zamejstvu, za logistiko so poskrbeli novogoriški gasilci, pomagala so številna goriška podjetja. Prostovoljec Srečko Čebron pravi, da je nad odzivom presenečen: "Izredno, izredno. Kaj takega ne vidiš vsak dan. Že sedaj mi emocije delajo. Hvala." Dobrotnica Barbara Sirk sklene, da je prav, da stopimo skupaj in si pomagamo po naših zmožnostih, kajti: "Nikoli ne veš, kdaj se tebe to dotakne in doleti."

Akcijo bodo v društvu Kid v Novi Gorici nadaljevali po praznikih. Pripravljeni so priskočiti na pomoč kjerkoli, kjer imajo stisko zaradi osnovnih potrebščin. "Mi pa čakamo, da Civilna zaščita dvigne roko. Ko bodo rekli, kaj rabijo, se spet zberemo in pomagamo," dodaja Aleksandra. Novogoričani se namreč zavedajo, da imajo ogromno srečo, da lahko pomagajo in da sami ne potrebujejo pomoči.