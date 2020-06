Na gradbišče Karavank prihajajo prvi turški delavci

Turški delavci, za katere so v tem času uspešno pridobili delovna dovoljenja, bodo na gradbišče Karavank prispeli v več skupinah. Najprej bodo poskrbeli za montažo objektov kampa na gradbišču, kjer bodo delavci bivali, ter za betonarno, del pa naj bi se jih pridružil tudi izvedbi del v predvkopu, so pojasnili na Darsu.

Prvi skupini turških delavcev bo po pričakovanjih Darsa v prihodnjih dveh mesecih sledilo še nadaljnjih nekaj več kot 50 delavcev."Če bodo delavci morali v 14-dnevno karanteno, bo izvajalec to uredil, in v tem času oz. do nadaljnje odločitve izvajalca bodo še naprej delali tudi slovenski delavci,"so navedli v družbi.

Turčije sicer (za zdaj) ni na seznamu držav, za prihod iz katerih je potrebna 14-dnevna karantena. Bi pa lahko po nekaterih neuradnih podatkih delavce ob prihodu tudi testirali na novi koronavirus.

Ob tem so na Darsu vnovič izpostavili, da po zagotovilu izvajalca končni pogodbeni rok projekta, ki ga namerava gradbinec opraviti za 98,6 milijona evrov brez DDV, zaradi trenutnih razmer ne bo ogrožen.

Spomnimo

Kot je znano, je bil izvajalec v delo uveden 2. marca. Pred prvomajskimi prazniki, potem ko so bila pred tem izvedena pripravljalna dela, so stekla štirimesečna dela na predvkopu druge cevi karavanškega predora ter v drugi polovici maja tudi vgradnja načrtovanih približno 130 geotehničnih sider za stabilizacijo brežine v območju bodoče druge cevi predora.

Ta dela bodo omogočila, da se druga cev predora predvidoma konec avgusta začne graditi. Dela na predvkopu izvajajo slovenski delavci oz. strojniki in, vsaj za zdaj, bistveno ne odstopajo od načrta, pravijo na Darsu.

Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi, bo znašala slabih osem kilometrov, od tega je slovenska stran do meje z Avstrijo dolga 3,5 kilometra. Avstrijci so na svoji polovici z deli začeli septembra 2018. Strani naj bi po prvotnih načrtih mejo prebili leta 2022. Avstrijski Asfinag je sicer zaradi koronavirusa sredi marca prekinil z deli na avstrijski strani, a približno mesec dni pozneje je ta spet stekla.