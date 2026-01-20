Naslovnica
Na gradbišču odkrili delavce iz Uzbekistana brez dovoljenj

20. 01. 2026 13.12

K.H. STA
Delo na gradbišču (fotografija je simbolična)

Policija je pri kontroli gradbišča na območju upravne enote Lendava obravnavala 10 državljanov Uzbekistana, ki so kot napoteni delavci v Sloveniji opravljali dela za gospodarsko družbo s sedežem na Hrvaškem, za kar pa niso imeli ustreznih dovoljenj. Po izvedenih prekrškovnih postopkih so bili napoteni na Hrvaško, kjer imajo urejen status.

Kot je sporočila Policijska uprava Murska Sobota, so zoper tujce na gradbišču na območju upravne enote Lendava, ki so jih obravnavali med ponedeljkovim poostrenim nadzorom nad delom in zaposlovanjem tujcev na območju Pomurja, zaradi nezakonitega prebivanja izvedli prekrškovne postopke po zakonu o tujcih. Po končanem postopku so bili napoteni na Hrvaško, kjer imajo urejen status.

Prekrškovni postopek po zakonu o tujcih so zaradi omogočanja nezakonitega prebivanja tem tujcem v Sloveniji uvedli tudi zoper tujo pravno osebo.

Lani so policisti v Pomurju zaradi nezakonitega prebivanja obravnavali 47 tujcev, petim od teh so izdali odločbe o vrnitvi.

tavbix
20. 01. 2026 14.00
Problem je samo to, da so delali... Tiste ki nimajo dovoljenj in ne delajo pa z odprtimi rokami sprejemamo... Narobe svet...
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
20. 01. 2026 13.57
Ve se ,kdo je źupan Lendave.zato se tam dogajajo kriminalna dejanja.lopovi janšustični
Odgovori
0 0
kovanec
20. 01. 2026 13.49
Od kar smo se osamosvojili imamo to s.....e in kriminal.
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
20. 01. 2026 13.45
Tudi mi imamo ICE.
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
20. 01. 2026 13.45
Uzbeki?
Odgovori
0 0
jank
20. 01. 2026 13.45
A to je eno iz ogromnih slovenskih podjetij, ki da so odšli v davčni raj na Hrvaško??? Tako nam kar naprej govorijo desničarji, sinoči pa še davčni svetovalec in desničarski propagandist Simić. Takšne firme, ki služijo s suženjsko delavno silo, je potrebno takoj likvidirati, lastnike in vodilne pa zapret.
Odgovori
+3
3 0
c00kies
20. 01. 2026 13.43
slovenistan
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
