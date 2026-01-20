Na gradbišču odkrili delavce iz Uzbekistana brez dovoljenj

Kot je sporočila Policijska uprava Murska Sobota, so zoper tujce na gradbišču na območju upravne enote Lendava, ki so jih obravnavali med ponedeljkovim poostrenim nadzorom nad delom in zaposlovanjem tujcev na območju Pomurja, zaradi nezakonitega prebivanja izvedli prekrškovne postopke po zakonu o tujcih. Po končanem postopku so bili napoteni na Hrvaško, kjer imajo urejen status.

Prekrškovni postopek po zakonu o tujcih so zaradi omogočanja nezakonitega prebivanja tem tujcem v Sloveniji uvedli tudi zoper tujo pravno osebo.

Lani so policisti v Pomurju zaradi nezakonitega prebivanja obravnavali 47 tujcev, petim od teh so izdali odločbe o vrnitvi.