Na gradbišču v Ljubljani odkrili granato, bombni tehniki so jo že odstranili

V Ljubljani so delavci med delom na gradbišču odkrili granato iz časa druge svetovne vojne. Zaradi najdbe so za dlje časa zaprli Streliško ulico in Roško cesto. Na terenu so posredovali policisti in bombni tehniki ter ob pregledu ugotovili, da gre za izstrelek minometa nemške izdelave kalibra 170, ki pa ni nevaren. Manjkali so namreč nekateri deli, zaradi katerih bi lahko prišlo do eksplozije. Granato so že odstranili, cesta pa je ponovno odprta.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Malo po 9. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni, da so delavci na gradbišču na Streliški 30 odkrili granato. Kot so nam povedali na Policijski upravi Ljubljana, so zaradi najdbe za promet zaprli ožje območje na križišču Roške ceste in Streliške ulice, v tem času pa so si pristojni z bombnimi tehniki ogledali najdbo iz časa druge svetovne vojne. icon-expand Policija na Streliški ulici FOTO: Bralec Matic Kot so nam povedali na Policijski upravi Ljubljana, gre za izstrelek minometa nemške izdelave kalibra 170, po laični oceni naj bi bil velik 50x40 centimetrov, ki pa ni predstavljal nevarnosti. Manjkali so namreč nekateri deli, ki bi lahko sprožili eksplozijo. Pristojni so tako granato že odstranili, območje pa so ponovno odprli za promet.