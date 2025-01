Na Grajskem griču v Ljubljani začetek sečnje s helikopterskim spravilom

Popolna zapora bo na osmih točkah, in sicer na Osojni poti, Cesti slovenskih kmečkih uporov, Lončarski stezi, Mačji stezi, Grajskem drevoredu, Za ograjami, Lutkarski poti in Osojni stezi. Ob zaporah bo organizirano tudi varovanje. Druge poti po pobočju, predvsem z južne in vzhodne smeri, bodo prehodne.

Mestna občina Ljubljana načrtuje, da bodo dela zaključili do petka. "Čeprav bo izbrana tehnologija sečnje in spravila lesa verjetno za mnoge opazovalce zanimiva, obiskovalce opozarjamo in prosimo, da se območju delovišča ne približujejo in da upoštevajo zapore poti, drugo signalizacijo in usmeritve izvajalcev. Izvedba del s helikopterjem bo dobro vidna tudi z varne razdalje, na primer z Novega trga," so sporočili z mestne občine.

Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik je na torkovi novinarski konferenci dejala, da bi glede na vremensko napoved moralo vse potekati po zastavljenem planu. Dodala je, da bodo vse pešpoti razen dveh po 17. januarju ponovno vzpostavili. Do konca marca bodo opravljali še druga dela, kot so nameščanje podajno-lovilnih ograj, odstranitev ostankov del in ureditev območja.