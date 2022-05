Na grajskem hribu v Gornji Radgoni našli prazgodovinski skelet

Ob skeletu so bili manjši ostanki bronastih predmetov. Tako na predmetih kot skeletu bodo opravili nadaljnje analize. Z radiokarbonsko analizo bodo določili starost ter spol in starost pokopanega.

Ob tokratni gradnji vodovoda so pred tem našli tudi nekaj koščkov keramike, skelet pa je prva tovrstna večja najdba. Nekaj manjših najdb, na primer keramike in ognjišče, pa so našli že ob preteklih gradbenih delih na hribu, ob urejanju električnih vodov in plinovoda. Jančarjeva meni, da so v nadaljevanju možne nove najdbe, saj gradbena dela trenutno potekajo na začetku hriba.

Grajski hrib v Gornji Radgoni je kulturni spomenik lokalnega pomena. Tamkajšnje arheološke najdbe dokazujejo poseljenost v obdobju kulture žarnih grobišč, železne dobe ter zgodnjega srednjega veka. Na hribu je stala centralna naselbina iz obdobja starejše železne dobe širšega regionalnega pomena.

Potem ko so jih zaradi izkopavanja najdbe začasno prekinili, se gradbena dela nadaljujejo, so pa arheologi ves čas prisotni na grajskem hribu.