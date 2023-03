Na grški otok Kos z nizkocenovniki do 30 % ugodneje

Tovrstna organizacija počitnic je resda ugodnejša, a zahteva kar nekaj dodatnega časa in energije, ki pa ju prav tako ni ravno v izobilju. Prav zato so v turistični agenciji Počitnice.si opravili delo namesto vas. Povezali so nizkocenovne polete in različne tipe namestitev na izbranih destinacijah ter jih povezali v paketne ponudbe, z izbiro katerih lahko ustvarite izjemne prihranke. Počitnice na grškem otoku Kos z nizkocenovniki z Zagreba ali Trevisa si lahko tako denimo privoščite tudi do 30 % ugodneje , kar je zagotovo ponudba, ki se jo splača izkoristiti.

Zgodba zase je vsekakor tudi grška kulinarika, ki je na Kosu zaradi številnih rodovitnih polj še posebej bogata z zelenjavo, sadjem, olivnim oljem in feta sirom ter tipičnimi mesnimi specialitetami, kot sta souvlaki ter gyros . Privoščite si pravo obilno grško večerjo v kateri od lokalnih tavern, bogat obrok pa poplaknite s kozarcem lokalnega vina ali tradicionalno žgano pijačo ouzo in uživajte v grškem siga siga ritmu.

Kos se lahko kljub svoji majhnosti pohvali s kar 112 kilometri obale in več kot 300 sončnimi dnevi na leto. Že samo to je zagotovilo za odlične počitnice, če pa dodamo še pester nabor hotelov s kvaliteteno all inclusive in polpenzion storitvijo, kopico aktivnosti in številne znamenitosti, dileme ni več – letos počitnikujemo na Kosu!

Na katerem delu otoka Kos poiskati namestitev?

To je odvisno predvsem od vaših interesov in družbe, s katero potujete. Če ste pristaš vodnih športov ali ljubitelj bučanja valov, boste najbrž iskali letovišče bolj na severu otoka Kos, kjer je več vetra. Tu najdete kopico znanih letovišč s tipičnim grškim pridihom in kakovostnih hotelov za vse okuse in žepe. Med družinami z majhnimi otroki je izjemno priljubljen kraj Tigaki na severu otoka, ki se lahko pohvali z 10 km dolgo peščeno plažo, ljubitelji zabave pa boste popolno zatočišče našli v letovišču Lambi s krasno kilometrsko plažo in prestolnici Kos, katere promenada kar poka od življenja tako podnevi kot ponoči. Letovišče Mastichari po drugi strani ponuja kopico osamljenih kotičkov ter slovi po odlični in vedno sveži morski hrani.

Zahod Kosa je bolj zelen, čez centralni del pa se razprostira pokrajina Antimahia, ki je znana po beneškem gradu in mlinu na veter in je kot nalašč za za pohodnike ter kolesarje. Vsekakor velja obiskati kakšno tradicionalno grško vasico z znamenitimi hišami z belimi pročelji in modro pobarvanimi strehami, za katerimi se skrivajo prostrane livade s pašniki za krave, drobnico in osličke.

Manj poseljen jug Kosa skriva veliko čudovitih peščenih plaž med katerimi sta najbolj znani zagotovo Paradise Beach ter plaža Kefalos v istoimenskem zalivu, ki je ena najpogosteje fotografiranih lokacij otoka. Za to je vsekakor kriv otok Kastri s slikovito cerkvico, do katerega lahko kar odplavate in med tem uživate v lepotah podvodnega sveta. V tem delu otoka velja izpostaviti še nekdanjo ribiško vasico Kardamena, ki danes predstavlja živahno turistično območje z bogatim naborom hotelov za vsak okus: od luksuznih 5* all inclusive spa hotelov, ki na prefinjen način združujejo eleganco ter dih jemajoče razglede, pa do prijetnih 3*, 4* in 5* namestitev neposredno na plaži z obilico aktivnosti, ki so kot nalašč za družine z majhnimi otroki in večerne romantične sprehode v dvoje.