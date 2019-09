Gneča pred Karavankami, na Gruškovju vozniki za vstop v državo čakajo dve uri

Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki na vstop v državo čakajo več kot dve uri, na Obrežju pa pol ure.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Valeta–Strunjan. Obvoz je možen preko Sečovelj in Dragonje proti Kopru in obratno.

Do sredine novembra bo na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod promet potekal po eni polovici avtoceste dvosmerno. Vsi priključki bodo normalno prevozni, prav tako bosta v obeh smereh odprti počivališči. Od ponedeljka, 9. septembra, do konca meseca bo zaprt priključek Kranj zahod proti Avstriji.

Na dolenjski avtocesti, med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora, velja spremenjena prometna ureditev. Vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Višnja Gora proti Novemu mestu, naj se na začetku delovne zapore pri Grosuplju držijo levega pasu.