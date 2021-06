Zaradi vračanja z dopustov gneča na cestah

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj je bila popoldne kolona vozil dolga okoli dva kilometra, na gorenjski avtocesti pred Karavankami pa tri.

Daljše čakalne dobe so bile na mejnih prehodih Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Bistrica ob Sotli, Rogatec, Dobovec, Gruškovje, Zgornji Leskovec, Zavrč, Ormož, Središče ob Dravi in Petišovci.

Na mejnem prehodu Gruškovje so osebna vozila za vstop v Slovenijo čakala tudi tri ure in 30 minut, avtobusi pa približno eno uro. Daljša čakalna doba je bila tudi na Obrežju, kjer so vozniki za vstop čakali dve uri.