Na hišnem sejmu skupine Topdom zbrani vodilni proizvajalci izdelkov za gradnjo in obnovo

Hišni sejem Skupine Topdom, ki danes poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, tokrat gosti 67 slovenskih in evropskih proizvajalcev gradbenega materiala, kopalniške opreme in orodja. Gre za največji tovrstni hišni sejem pri nas, na katerem se lahko obiskovalci seznanijo z novostmi in trendi v gradbeništvu ter se ustrezno pripravijo na novo gradbeno sezono. Dogodek je obenem napoved letošnje 30-letnice delovanja Skupine Topdom.

OGLAS

Hišni sejem Topdom FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Hišnega sejma Topdom se udeležuje 1.500 vabljenih obiskovalcev, ki si bodo na več kot 1.100 M2 razstavnih površin lahko ogledali najnovejšo ponudbo dobaviteljev in partnerjev Skupine Topdom. Topdomov sejem je ena redkih priložnosti, ko so na enem mestu zbrane aktualne novosti s področja gradbenih materialov, suhomontažnih sistemov, kritin, keramike in kopalniške opreme, fasadnih sistemov, barv in lakov, izolacijskih materialov, orodja in pribora, izdelkov za dom in vrt ... Skratka vsega, kar veliki in mali mojstri potrebujejo za gradnjo in obnovo.

Hišni sejem Topdom FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Ponosni smo, da na slovenskem trgu že 30 let ustvarjamo zgodbo o uspehu. Skupaj z dobavitelji, partnerji in zaposlenimi dobesedno gradimo Slovenijo. Kljub številnim preizkušnjam, ki jih je v preteklosti doživljalo gradbeništvo, smo ustvarili med našimi kupci visok ugled. Po podatkih Statističnega urada se je zaupanje v gradbeništvo v zadnjem obdobju v primerjavi z dolgoletnim povprečjem povečalo za kar 25 odstotnih točk1. Verjamemo, da smo delček k tej statistiki doprinesli tudi z dobrim poslovanjem Skupine Topdom, je ob dogodku povedala direktorica skupine Topdoma Daniela Brelih in dodala, da želijo še naprej slediti svoji viziji: zagotavljati najboljše od temeljev do strehe. Lani ustvarili za 180 milijonov prometa Skupina Topdom, ki jo sestavlja 11 podjetij, zaposluje več kot 630 sodelavcev. S 36 prodajnimi mesti v Sloveniji in enim v Tuzli ter 180 milijoni letnega prometa v letu 2023 je Skupina Topdom vodilni ponudnik izdelkov za gradnjo, obnovo in dom. Njihov tržni delež dosega blizu 30 odstotkov. Mednarodni značaj skupine od leta 2006 utrjujejo tudi s članstvom v združenju EURO-MAT, največjem evropskem združenju trgovcev z gradbenim materialom, železnino in sanitarno opremo.

Hišni sejem Topdom FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Med gradnike uspešnosti pri Skupini Topdom uvrščajo njihovo razvejano prodajno mrežo in širok prodajni program, učinkovite kanale distribucije, celovito podporo in storitve njihovih strokovnjakov ter zanesljive in profesionalne izvajalce. Kot poudarjajo v Skupini Topdom, so zavezani h kakovosti na vseh točkah poslovanja. Letos bodo praznovali 30 let uspešnega delovanja Zgodba o uspehu se je začela leta 1994 s povezovanjem šestih podjetij v skupino, ki pod imenom Topdom deluje od leta 2001. Pet let pozneje so se pridružili največjemu evropskemu združenju gradbenih trgovcev EURO-MAT in se leta 2009 z odprtjem poslovalnice v Tuzli, BiH, razširili onkraj meja Slovenije. Razvoj skupine se je nadaljeval s pristopom franšiz in uvajanjem novih blagovnih znamk Dekoria, Topprofi, Toplesk in Topkopalnice. Seznam lokacij 36 prodajnih mest si lahko ogledate na www.topdom.si , segment keramike in kopalniške opreme pa predstavljajo na strani www.topkopalnice.si . Njihov cilj je izvajalcem in končnim kupcem na enem mestu zagotoviti celostno ponudbo materialov za gradnjo in obnovo tudi v prihodnje. Slovesno praznovanje 30. obletnice delovanja načrtujejo ob koncu letošnjega leta.

Hišni sejem Topdom FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Podjetja, ki sestavljajo Skupino Topdom: Obnova trgovina d.o.o., Dom trade d.o.o., SBS trgovina d.o.o., Polje d.o.o., Pomlad d.o.o., Kurivo Gorica d.d., MFM intarzija d.o.o., Mipro trgovina d.o.o., Merxgrad d.o.o., Polica d.o.o., Okrogelnik d.o.o., Tehnoles d.o.o., Magro d.o.o., Topdom d.o.o. Vrednote skupine Topdom: STROKOVNOST, ODGOVORNOST, SPOŠTOVANJE, POŠTENOST, SODELOVANJE

Nekaj statističnih podatkov s področja gradbeništva Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je vrednost gradbenih del, opravljenih med januarjem in novembrom 2023, povišala za skoraj petino. V primerjavi z istim obdobjem leta 2022 je vrednost gradbenih del višja za 19,9 %. Pri specializiranih gradbenih delih je bila rast 32,4-odstotna, pri gradbenih inženirskih objektih 20,6-odstotna in pri stavbah 11,1-odstotna(2). Zanimiv je tudi podatek o izdanih gradbenih dovoljenjih za stavbe. Izdanih je bilo nekaj več kot 6.100 dovoljenj. Čeprav naj bi se skupna površina stavb zmanjšala za 8 %, pa je bilo načrtovanih za 7 % stanovanj več kot v letu pred tem(3). Vir: www.stat.si

Hišni sejem Topdom FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand