Na hodnikih največjega javnega zaklonišča v Ljubljani

Ljubljana, 02. 10. 2025 20.16 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Mark Vidrih
Tik ob vhodu v predor pod Grajskim gričem nekaj stopnic in z ograjo zavarovana kovinska vrata. Za njimi pa labirint dolgih hodnikov, po katerih nas popelje Robert Kus, vodja oddelka za zaščito in reševanje MOL. Gre za največje javno zaklonišče v mestni občini Ljubljana, namenjeno je 611 prebivalcem oziroma ljudem, ki bi se tja zatekli v primeru vojaške agresije.

