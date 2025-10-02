Slovenija
Na hodnikih največjega javnega zaklonišča v Ljubljani
Tik ob vhodu v predor pod Grajskim gričem nekaj stopnic in z ograjo zavarovana kovinska vrata. Za njimi pa labirint dolgih hodnikov, po katerih nas popelje Robert Kus, vodja oddelka za zaščito in reševanje MOL. Gre za največje javno zaklonišče v mestni občini Ljubljana, namenjeno je 611 prebivalcem oziroma ljudem, ki bi se tja zatekli v primeru vojaške agresije.
