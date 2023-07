'Na hotel padal pepel, med kosilom odjeknil alarm. Peš smo bežali pred dimom'

Slovenec Miran je z družino dopustoval na jugovzhodu Rodosa, ko se je požar začel širiti proti njihovemu hotelu. V soboto zjutraj je na njihov hotel padal pepel, nato je med kosilom odjeknila sirena za evakuacijo. Pred hotelom pa kaos, panika in jok. "Dobimo navodila, naj samo bežimo stran od dima." In začel se je množičen beg pred ognjem, ki se je valil proti njim. Gasilcev ali policije na poti niso srečali. Proti požaru so se nad njihovimi glavami poganjali le trije helikopterji.

Govorili smo s Slovencem, ki se je v času najhujšega požara v zgodovini otoka Rodos znašel v samem središču dogajanja. Z ženo in še ne devetletnim sinom je dopustoval prav na jugovzhodu te priljubljene turistične destinacije, v mestu Kiotari.

icon-expand FOTO: Bralec Miran icon-chevron-left icon-chevron-right

"Že ob začetku dopusta smo lahko videli dim, vendar so nas v turistični agenciji Relax takrat pomirili, da je požar oddaljen ter da ne bo prišel do nas," nam pove Miran. Kot pojasnjujejo v agenciji, je bil po njihovih informacijah požar že v petek pod nadzorom, a se je v soboto iz nepotrjenih vzrokov znova razplamtel. Miran pravi, da se je tudi sicer v petek veter obrnil in požar začel širiti prav proti njihovemu kraju. Peš bežali več kot dve uri "V petek zvečer je bilo zadimljeno celotno mesto, tudi naš hotel. Naslednji dan je z neba padal pepel," nam pripoveduje. Vse pa se je začelo odvijati v času kosila. Najprej je za nekaj časa zmanjkalo elektrike, skozi okna so opazovali dim nad hotelom. Nato so v stavbi sprožili alarm za evakuacijo in vsi so se pognali iz restavracije.

icon-expand Požar na Rodosu FOTO: Bralec Miran

"Nad našimi glavami so brneli helikopterji, ki so se bojevali s požarom, vladala je panika, ljudje so jokali. Hotelsko osebje nam takrat ni dovolilo zapustiti območja pred stavbo, vendar sem se v vsem kaosu uspel izmuzniti v naš apartma ter v potovalko zmetal vse, kar mi je prišlo pod roke," pripoveduje Miran. Oblačila, vodo, pozabil pa je na sinov telefon. Nato se je vrnil pred hotel, nakar dobijo navodila: "Bežite proč od dima."

Večstoglava množica se je tako peš pognala po cesti: "Dve uri in pol smo bežali, sin je proti koncu že začel omagovati, zato sem ga nesel sam." Spremljalo jih je več članov hotelskega osebja, ki jih je usmerjalo v pravo smer. Naposled so prispeli v manjšo vasico, kjer so na pomoč pristojnih čakali na šolskem igrišču. Miran pove, da v teh dveh urah bežanja na poti niso srečali gasilcev ali policije. "Vojska in policija sta se pojavili šele, ko smo bili v tej vasici pred šolo." Nad njihovimi glavami pa so se proti požaru poganjali le helikopterji.

Zvečer so do njih prišli avtobusi in kombiji ter jih začeli evakuirati v mesto Rodos na sever otoka. V večjo športno dvorano so prišli okoli polnoči. "Dali so nam hrano in blazine, ki pa so bile predvsem le za otroke in ženske. Moški smo večinoma spali na tleh oz. tribunah. Bili smo kot begunci," karikira. 'Evakuirali so nas zadnjo minuto' Pove tudi, da so bili od sobote neprestano v kontaktu z njihovo turistično agencijo Relax, a le zato, ker jih je klical sam. "V nedeljo popoldan so nas s kombiji naposled premestili v hotel. Več kot 28 ur smo bili torej raztreseni," pove.

icon-expand FOTO: Bralec Miran icon-chevron-left icon-chevron-right

Prepričan je, da bi se morala evakuacija zgoditi že veliko prej, saj je bil po njegovi oceni ogenj od njih na koncu oddaljen le kakšnih 100 ali 200 metrov. "Že v petek bi morali evakuirati, ko se je veter obrnil, ko je bilo celotno mesto v dimu," pravi, prepričan, da so jih evakuirali "zadnjo minuto". V turistični agenciji Relax sicer pojasnjujejo, da so bili z gosti na jugu neprestano v stiku in da so se evakuacije odvile "preventivno" zaradi močnega dima ter zato, ker oblasti niso vedele, kam se bo požar širil. Njihovi agentki na terenu pa da sta iskali nadomestno namestitev za njihove goste in prevoze zanje, ob tem pa komunicirali tudi s Slovenci. "Nihče ni bil v neposredni nevarnosti," so zagotovili.