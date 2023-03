Na Hrvaškem osumljen pranja denarja, v Ljubljani načrtuje luksuzno sosesko

Mihael Karner nam je v telefonskem pogovoru dejal, da uradno ni bil obveščen, da je na Hrvaškem osumljen pranja denarja, domneva pa, da bi bil lahko prav on eden od osumljencev. Za komentar nas je usmeril na svojega odvetnika Marka Frkovića: "To smo videli v medijih. Uradnega poziva ni bilo, primer tako še ne obstaja. Jaz ga zastopam v nekaterih drugih zadevah na Hrvaškem."

Hrvaška policija je za zdaj z informacijami precej skopa, razkriva le, da so trije moški na Hrvaškem oprali več kot milijon evrov gotovine. "Policija sumi, da so trije moški med leti 2002 in 2010 na področju Istre in Kvarnerja z gotovino, ki so jo pridobili na nezakonit način, kupovali nepremičnine," pove Suzana Sokač. Ugotovili so, da so nepremičnine kupovali z gotovino, ki so jo dobili s prodajo anabolnih steroidov na območju Združenih držav Amerike.

"Primer je zdaj prevzelo državno tožilstvo v Puli, ki bo vodilo kazenski postopek. Vsi nadaljnji koraki so v tem primeru odvisni od tega, kateri sumi se bodo v tem postopku potrdili," dodaja Sokačeva.

Karnerjev odvetnik sicer meni, da kazenski pregon v tem primeru ni več možen. "Ta kazniva dejanja, ki se mu očitajo, tudi če so bila, so že zastarala. Trgovina s steroidi v času, ki ga zajema preiskava, na Hrvaškem ni bila nezakonita, enako velja za Slovenijo."

Medtem Karner v Ljubljani s soinvestitorji načrtuje več deset milijonov vredno investicijo, gradnjo luksuzne soseske, ki naj bi ponujala kakih 160 stanovanj. "Soseska bo brez zunanjih cest, vse bo pod zemljo. Se pravi dve kletni etaži, namesto stare tovarne bo petetažna nova sodobna stavba," je pred mesecem dni povedal Karner.

Pričakuje, da bo kmalu imel na voljo tudi gradbeno dovoljenje.