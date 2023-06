Na Hrvaškem potrdili afriško prašičjo kugo

Afriško prašičjo kugo so potrdili v bližini meje s Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Prejšnji teden so bolezen potrdili na območju Bijeline, so danes sporočili iz uprave za varno hrano. Bolezen so potrdili v obratu z osmimi prašiči, vsi so kazali znake bolezni, trije so poginili. Prav tako so jo potrdili v obratu s 40 prašiči, od katerih je eden poginil.