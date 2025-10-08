Na Hrvaškem prijeli Slovenko, za katero je bila razpisana tiralica

Zanjo je sicer razpisana tudi Interpolova tiralica.
Iz primorsko-goranske policijske uprave so še sporočili, da je slovensko sodišče za 23-letnico izdalo evropski nalog za prijetje zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje in da je sedaj v priporu.
Hrvaška policija je na območju Delnic v torek prijela 23-letno slovensko državljanko. Prijeli so jo na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je februarja izdalo pristojno slovensko sodišče.
