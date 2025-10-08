Svetli način
Slovenija

Na Hrvaškem prijeli Slovenko, za katero je bila razpisana tiralica

Reka, 08. 10. 2025 11.21 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
6

Hrvaška policija je na območju Delnic v torek prijela 23-letno slovensko državljanko. Prijeli so jo na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je februarja izdalo pristojno slovensko sodišče.

Slovenka je sedaj v priporu.
Slovenka je sedaj v priporu. FOTO: Shutterstock

Zanjo je sicer razpisana tudi Interpolova tiralica. 

Iz primorsko-goranske policijske uprave so še sporočili, da je slovensko sodišče za 23-letnico izdalo evropski nalog za prijetje zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje in da je sedaj v priporu.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
StayALive
08. 10. 2025 12.24
Kdor se udeležuje obravnav ne tem stasi solvenkem sodišču, še posebej če gre za fiktivni napad "svobode" je navadni bedak. Zoper takle priprni nalog pa je možna pritožba na hrvašekem v Hag. Samo bedake Hrvatje izročajo Sloveniji.
ODGOVORI
0 0
StayALive
08. 10. 2025 12.21
+1
Ko bo nekdo iztožil na podlagi protizaknotega in sled penalnega sojenja to pernato bando zaradi nezakonoitega odvzemanja svobode in izdajajna pripornh nalogov iz naslova stasi slovesnkih sodišč, ki izdajajo tiralice in priporne naloge kar po čez, bo pa spet jok in stok drotarja in jenuloov na kolesih. In spet bo za vse kriv Janša.
ODGOVORI
1 0
MiliVanili65
08. 10. 2025 12.21
+1
Podjetnica😁
ODGOVORI
1 0
Brus1234
08. 10. 2025 12.13
+1
23 let!! Iz te pa še bo nekaj
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1888402
08. 10. 2025 12.11
-1
Ste preppricani, da gre za Slovenko ...
ODGOVORI
1 2
proofreader
08. 10. 2025 11.59
+9
Bravo, hrvaška policija.
ODGOVORI
10 1
