Na Hrvaškem več kot milijon turistov, med njimi 140.000 Slovencev

Po trenutnih podatkih sistema eVisitor na Hrvaškem trenutno dopustuje več kot milijon turistov. Od tega je 866 tisoč tujih in 140 tisoč domačih turistov, je sporočilo hrvaško ministrstvo za turizem. Za dopust pri naših južnih sosedih pa se je po podatkih odločilo 140 tisoč Slovencev. "Smo na vrhuncu turistične sezone, napovedi za avgust in celo september pa so zelo dobre," pravi direktor Hrvaške turistične zveze.

Največ turistov trenutno biva v Istri, kjer jih je 273 tisoč. V Splitsko-dalmatinski županiji dopustuje 191 tisoč turistov, v Primorsko-goranski pa 187 tisoč. Sledijo Zadrska županija s 168 tisoč turisti, Šibensko-kninska s 77 tisoč in Dubrovačko-neretvanska z 62 tisoč turisti. Največ turistov je trenutno v Rovinju, Viru in Poreču, poroča Index.hr.

icon-expand Največ turistov je trenutno v Rovinju, Viru in Poreču. FOTO: Dreametime

"Na Hrvaškem je trenutno več kot milijon turistov, kar je 220 tisoč več kot v istem času lani. Te številke so najboljša potrditev, da so bile vse dosedanje aktivnosti in priprave turističnega sektorja za letos kakovostne, kar so prepoznali tudi naši gostje," pravi ministrica za turizem Nikolina Brnjac.

Na zabavi v Zrćah naj bi se sicer že okužilo več Avstrijcev, že pred tem pa je do prenosa okužbe prišlo tudi na zabavi X-Jam.

Hrvaško so za svojo počitniško destinacijo izbrali predvsem Nemci. Iz Nemčije namreč prihaja kar 203 tisoč turistov, sledijo pa jim Slovenci, ki jih je 140 tisoč, Poljaki, 86 tisoč, Avstrijci, 75 tisoč, in Čehi, ki jih je 61 tisoč. "Vse pozivam, naj ostanejo odgovorni, se držijo epidemioloških ukrepov in priporočil ter tako zaščitijo sebe in druge," dodaja ministrica.

'Napovedi so dobre, a vse bo odvisno od epidemioloških razmer' "Smo na vrhuncu turistične sezone, napovedi za avgust in celo september pa so zelo dobre, vendar bodo nadaljnji trendi in rezultati večinoma odvisni od epidemioloških razmer," poudarja Kristjan Staničić, direktor Hrvaške turistične zveze (HTZ). Trenutno na Hrvaškem dopustuje 33 odstotkov več gostov kot v enakem obdobju lani. "Ko govorimo o kumulativni primerjavi od začetka leta, smo skoraj za 50 odstotkov boljši kot lani. V primerjavi z rekordnim letom 2019 pa smo trenutno na 62 odstotkih prenočitev, kar se sklada z našimi ocenami," je dejal Staničić. Ocenil je, da ima Hrvaška dober in pozitiven trend turističnega prometa.

"Povečanje beležimo v vseh županijah," je dejal Staničić in dodal, da je vesel, da je Šibeniško-kninska županija na vrhu po porastu turističnega prometa ter da je število v tej županiji nekoliko nad hrvaškim povprečjem. Pravi, da je to posledica promocijskih dejavnosti na trgu, pa tudi priznanja Hrvaške kot najvarnejše turistične destinacije v Sredozemlju.