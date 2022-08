Na Hrvaškem velika kriminalistična akcija zaradi oškodovanja Ine

Preiskovalci so po poročanju časnika, ki se sklicuje na zanesljive vire, pridržali direktorja oddelka Ine za naravni plin Damirja Škugorja in njegovega očeta. Policija je privedla tudi lastnika podjetja OMS upravljanje, podjetnika Gorana Husića in Josipa Šurjaka, sicer tudi predsednika hrvaške odvetniške zbornice.