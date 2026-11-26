Ceste so v večjem delu države mokre in spolzke, ponekod pa pada dež, ki ob stiku s tlemi zmrzuje. V Liki, Gorskem kotarju in na severozahodu Hrvaške ponekod sneži. Promet mestoma otežuje tudi megla, je danes sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Zaradi zimskih razmer na nekaterih cestah v Gorskem kotarju in Liki velja prepoved prometa za vozila brez predpisane zimske opreme in tovorna vozila s priklopniki. Na nekaterih cestah v Gorskem kotarju je obvezna tudi uporaba snežnih verig.

Zaradi ledenega dežja je na avtocesti A6 med Reko in Zagrebom na odseku med priključkoma Bosiljevo 2 in Oštrovica hitrost omejena na 40 kilometrov na uro. Na avtocesti A7 med priključkoma Reka vzhod in Šmrika pa zaradi močnega vetra velja prepoved prometa za motorna kolesa, dvonadstropne avtobuse in vozila s priklopniki.