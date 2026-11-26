Ceste so v večjem delu države mokre in spolzke, ponekod pa pada dež, ki ob stiku s tlemi zmrzuje. V Liki, Gorskem kotarju in na severozahodu Hrvaške ponekod sneži. Promet mestoma otežuje tudi megla, je danes sporočil hrvaški avtoklub (Hak).
Zaradi zimskih razmer na nekaterih cestah v Gorskem kotarju in Liki velja prepoved prometa za vozila brez predpisane zimske opreme in tovorna vozila s priklopniki. Na nekaterih cestah v Gorskem kotarju je obvezna tudi uporaba snežnih verig.
Zaradi ledenega dežja je na avtocesti A6 med Reko in Zagrebom na odseku med priključkoma Bosiljevo 2 in Oštrovica hitrost omejena na 40 kilometrov na uro. Na avtocesti A7 med priključkoma Reka vzhod in Šmrika pa zaradi močnega vetra velja prepoved prometa za motorna kolesa, dvonadstropne avtobuse in vozila s priklopniki.
Promet je zaradi prometnih nesreč oviran tudi na avtocesti A1 med priključkoma Bosiljevo 2 in Ogulin v smeri Dubrovnika ter na avtocesti A6 med priključkoma Bosiljevo 2 in Vrbovsko v smeri Reke.
Zaradi močnega vetra so prekinjene nekatere trajektne, katamaranske in druge ladijske povezave.
Po napovedih hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) bodo padavine danes pogostejše v prvem delu dneva. Ob Jadranu, zlasti na jugu, pričakujejo obilno deževje in nevihte, v goratih predelih sneg in ponekod ledeni dež, rahlo sneženje pa je mogoče tudi na severozahodu države, predvsem ob meji s Slovenijo.
DHMZ je za danes za vse obalne regije razen dela Istre izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi močnega vetra z možnimi orkanskimi sunki. V primorsko-goranski in krapinsko-zagorski županiji ter na širšem območju Zagreba velja rumeno opozorilo zaradi snega in nevarnosti poledice.
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