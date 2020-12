Na Hrvaško prispela prva pošiljka pomoči iz Slovenije

Pred tem so v torek zvečer iz logističnega centra v Rojah na pot odposlali štiri zabojnike slovenske pomoči za Hrvaško, so pojasnili na Upravi za zaščito in reševanje. Kot je za 24UR ZVEČER pojasnil Srečko Šestan, je Slovenija sosedom takoj ponudila pomoč, vendar pa so morali počakati na uradno potrditev s hrvaške strani, kot veleva ustaljeni postopek. "Mi smo njihov uradni zahtevek čakali do približno 18. ure. Ko je prišel, sem bil prepričan, da bodo prosili tudi za ekipe reševalcev–tega niso storili, ampak so zaprosili samo za materialno pomoč. To smo že pripravili in okoli 20. ure napotili štiri zabojnike z našimi vozili v Zagreb," je dejal Šestan.

Hrvaška je po besedah Šestana zaprosila za zabojnike, za zimske ogrevane šotore, agregate, postelje in spalne vreče.