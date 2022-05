Na humanitarne organizacije se po pomoč obrača tudi vse več zaposlenih

Na Karitas ravno v tem času poteka vseslovenska dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem podpori ljudem z minimalno plačo ter nizkimi prihodki v Sloveniji, pomoči starejšim in vključevanju trajno nezaposljivih. Del zbranih sredstev v akciji zadnji dve leti namenjajo tudi programom socialnega vključevanja, ki v Karitas temelji predvsem na svetovanju, aktivaciji za prostovoljno delo, učenju različnih koristnih spretnosti in na podpori drugim prilagojenim oblikam dela.

Na Slovenski karitas zaznavajo, da so pred podobnimi izzivi kot leta 2009 ob začetku gospodarske krize. Kot poudarjajo, vsaka kriza najbolj prizadene ravno tiste, ki so že v stiski in na robu. "Zelo so ranljive družine z več otroki in enostarševske družine, starejši, še posebej ženske, ki živijo same, ter tudi mladi. Veliko ljudi živi v podnajemniških stanovanjih in z neredno zaposlitvijo," pojasnjujejo. Zaskrbljujoče pa je, pravijo, da številni, ki prihajajo po pomoč na Karitas sicer prejemajo minimalno plačo, vendar zaradi visoke najemnine za stanovanje, bolezni ali smrti v družini ne morejo preživeti. Zaradi podražitev hrane, energentov in osnovnih življenjskih pripomočkov pa se težave še stopnjujejo. Številna gospodinjstva z nizkimi prihodki namreč kljub delu težko preživijo mesec brez dodatne pomoči. "Lahko rečemo, da se število prošenj za pomoč povečuje. Z upadanjem gospodarske rasti in nižanjem zaposlenosti pa se, da bo ta številka še povečala," pravijo na Slovenski karitas, kjer pomagajo predvsem z materialno pomočjo v obliki hrane ter higienskih pripomočkov in plačilu najnujnejših položnic (stanarine, stanovanjskih stroškov, ogrevanje, elektrike).

Tako kot druge organizacije, tudi v Rdečemu križu Slovenije že dalj časa zaznavajo, da se povečuje število prosilcev in prejemnikov pomoči, ki so zaposleni in prejemajo minimalne plače – revni zaposleni, prav tako pa zaznavajo, da so socialne stiske poglabljajo pri vseh prejemnikih njihove pomoči. "Socialne stiske pa so izrazitejše še tudi pri osebah, ki živijo v enočlanskih gospodinjstvih, enoroditeljskih družinah, družinah z več otroki ter pri starejših, še toliko bolj, v kolikor le te živijo v enočlanskem gospodinjstvu," pojasnjujejo. V tem trenutku ocenjujejo, da se je povečalo število prosilcev za 3 do 5 odstotkov, število prejemnikov pomoči pa se povečuje tudi zaradi nudenja pomoči novi kategoriji oseb, ki je potrebna pomoči tj. beguncem iz Ukrajine, pojasnjujejo.