Na Hvaru lahko na isti terasi znane restavracije srečate Modrića in Čeferina

Aleksander Čeferin pokalov ne deli le na nogometnih zelenicah, ampak tudi v prestižni restavraciji na Hvaru. Tokrat je pokal podal eni izmed prestižnih restavracij in se za izkušnjo zahvalil z besedami: "To je za vas, gospod. Za najboljši material." Na isti terasi najbolj sončnega otoka na Hrvaškem je brbončice razvajal tudi nogometni zvezdnik Luka Modrić.

Lastnik restavracija na Hvaru Ivan Gariful Gospodnetić pravi tako: "Veliko znanih je bilo letos v naši restavraciji, a so želeli ostati anonimni. Zanje se sploh ne ve, da so bili na Hrvaškem, kaj šele, da so bili pri nas." Morske dobrote si je tam privoščil tudi košarkar Los Angeles Lakers D'Angelo Russell.

Gospodnetić dodaja, da so v prvi vrsti vsi zvezdniški gostje zelo preprosti ter da zahtevajo dve stvari, in sicer kakovost in postrežbo. "Če to izpolnite, ni težav," zaključi.

Po srednji Dalmaciji je s svojo jahto plul tudi nekdanji zaročenec Jennifer Lopez in legenda bejzbola Alex Rodriguez. Da v lepotah Jadrana uživa z novo izbranko, je razkril na družbenih omrežjih. Avstralska manekenka Elle Macpherson pa je z očetom dopustovala v Dubrovniku, kjer si je med drugim privoščila večerni sprehod po Stradunu. Z vsemi naštetimi bojda ni bilo nobenih težav, a zvezdniške muhe niso izjema.

O posebnih željah zvezdnikov pa več pove Iris Domazet, lastnica agencije za VIP goste: "Imeli smo stranke, ki so si zaželele spa dan, in zato smo morali v zasebni vili improvizirati ter v roku enega dneva vse pripraviti. Pripeljati smo morali šotor in opremo, da so imeli zasebni spa na posestvu in da jim ni bilo potrebno zapustiti vile."

Koga slavnega pa bi si želeli srečati turisti? Pri tem vprašanju nekateri omenijo Taylor Swift, drugi Davida Beckhama, ena izmed sogovornic pa se pošali: "Želela bi srečati Brada Pitta, če je kje v bližini. Se vnaprej opravičujem bodočemu možu."

Nikoli se ne ve. Kot vse kaže, je Hrvaška med zvezdniki iz leta v leto bolj priljubljena.