Na Ilirskobistriškem v kratkem času padlo 70 litrov dežja na kvadratni meter

Zaradi bližine fronte in poglobitve ciklona nad severno Italijo bo vremensko dogajanje pri nas in nad našo soseščino v prihodnjih urah postajalo vse bolj burno. Po jutranjem prehodu nevihtne linije je najprej dež v večjem delu Slovenije ponehal, a se je nato nevihtno dogajanje znova aktiviralo.

Notranjsko so zajele močne nevihte s silovitimi nalivi, ki se bodo do noči razširile nad večji del države. Zadnji izračuni visoko resolucijskih modelov za Notranjsko in Kočevsko do jutrišnjega jutra še vedno predvidevajo več kot 100, lokalno celo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar predstavlja veliko nevarnost za razlivanja v večjem obsegu. Predvsem tisti, ki živijo na poplavno ogroženih območjih, naj sproti spremljajo napovedi in opozorila.

Najhujši nalivi so se zgodaj popoldne pojavljali na Ilirskobistriškem, kjer je v kratkem času padlo do 70 litrov dežja na kvadratni meter.

Kot je zapisala Agencija za okolje v svoji hidrološki napovedi, so reke v jugozagodni Sloveniji že pričele naraščati. Vodnatost rek v severozahodni, severni in osrednji Sloveniji je srednja, drugod po državi mala in ustaljena.

Reke na Gorenjskem, Koroškem, v Podravju in osrednji Sloveniji bodo danes in v noči na torek narasle do velikih pretokov. Ob močnejših nalivih lahko predvsem v zahodni, jugozahodni, severni in osrednji Sloveniji hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke, ob tem so verjetna razlivanja, ponekod v jugozahodni in osrednji Sloveniji tudi poplavljanja. V torek in sredo bodo naraščale predvsem reke s kraškim zaledjem, zlasti Krka s pritoki, Ljubljanica, naraščale pa bodo tudi Sava v spodnjem toku, Drava in Mura.

Danes zvečer bo gladina morja ob slovenski obali povišana, morje se ob tem lahko razlije po najnižjih delih obale.