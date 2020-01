Slovenija pod povprečjem EU, napredka že od leta 2012 ne opažamo

Pri TI Slovenija ob tem ocenjujejo, da v Sloveniji še vedno ni ključnih sistemskih premikov, ki bi izboljšali stanje na področju boja proti korupciji in nas približali uspešnejšim državam na področju preprečevanja in pregona korupcije.

"Še vedno čakamo na sprejetje novele krovnega zakona, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pa tudi na nekaterih drugih področjih zaostajamo z reformami. Ker je stanje skoraj nespremenjeno oziroma je dinamika priprave ukrepov po naši oceni prepočasna, poziv o nujnosti sprememb ponavljamo. Ob noveli ZIntPK nas že čakajo še drugi izzivi, kot je implementacija Direktive EU o zaščiti žvižgačev, torej področju, kjer je Slovenija prav tako obstala na mestu," pravi predsednica TI Slovenia Alma Sedlar.

Najvišje Nova Zelandija, na dnu lestvice Somalija

Na vrhu indeksa za leto 2019 sta se znašli Nova Zelandija in Danska, ki si delita prvo mesto, sledijo Finska, Švica, Singapur, Švedska in Norveška. Vse te države zaznamujejo stabilna vladavina prava, močne neodvisne nadzorne institucije in široko družbeno soglasje glede neprimernosti zlorabe javnih funkcij in sredstev v zasebne namene, so ob tem zapisali pri TI.

Najslabše pa so se uvrstile šibke, nestabilne države, kjer so do nedavnega oziroma kjer še vedno potekajo oboroženi konflikti, Sirija, Južni Sudan in Somalija, ki je zasedla zadnje, 180. mesto.

Madžarska je svoj rezultat poslabšala za dve točki in se znašla na lestvici držav, ki so od leta 2012 najbolj nazadovale. Sosednji Hrvaška in Italija sta se odrezali nekoliko bolje od Madžarske, a slabše od Slovenije, in zasedli 63. ter 51. mesto.