Na Internautici zadišalo po starih časih, na ogled tudi svetovna premiera

Prireditev vsako leto izkoristijo tudi za predstavitev tehnoloških novosti, ki so namenjene predvsem boljšemu odnosu do okolja ali boljšemu izkoriščanju energije, je še poudaril. Kot je pojasnil, je navtika velik porabnik energentov, v zadnjem času pa poteka veliko raziskav, namenjenih racionalizaciji porabe energije.

Poleg čolnov in navtične opreme so na ogled tudi avtodomi in oprema za kampiranje. Tovrstne vsebine želijo v prihodnje še razširiti. Prestavljene so tudi nekatere novosti iz sveta avtomobilizma, saj, kot je pojasnil Korenc, takšne tehnološke rešitve pogosto uvedejo tudi v projektiranje plovil.

Ob Studiu 37 je soorganizator Internautice Marina Portorož. Njen direktor Miha Zupanc je povedal, da lahko letos obiskovalci sejma obiščejo novo restavracijo, nad katero so preuredili sobe. Prizadevajo si tudi za oživitev tako imenovanega otoka v Marini, kjer bodo med sejmom zabave.

Sicer pa je Zupanc poudaril, da s sejmom dvigajo raven turizma v regiji. Po njegovih besedah se lastniki, ki so v prejšnjih letih preselili plovila v južnejše marine, postopno vračajo v Portorož in druga severnojadranska turistična pristanišča. To velja tako za Slovence kot tudi za Avstrijce in Madžare, je pojasnil. Marina Portorož po njegovih ocenah utrjuje položaj, ki ga je že imela pred 30 ali 40 leti. Internautica pa je po njegovih besedah tudi stičišče podjetništva in gospodarstva.

Projektant plovil Japec Jakopin je povedal, da je obdobje covida-19 na navtično industrijo vplivalo zelo pozitivno, tudi po koncu pandemije pa zanimanje za navtični turizem ostaja na visoki ravni. Glede razvoja panoge je zato optimističen.

V okviru Internautice že od prve izvedbe podeljujejo tudi modre zastave za kakovost in urejenost marin in kopališč. Letos jih bodo podelili 30. Kot je povedal koordinator programa modre zastave Boris Šušmak, bo letos ta simbol prejelo 11 kopališč, od tega devet morskih in dve rečni, ter dve marini.

Svoje stojnice imajo tudi različne organizacije in ustanove. Uprava za pomorstvo želi sejem izkoristiti za izobraževanje o varni plovbi in odnosu do okolja, je dejal direktor Jadran Klinec. Piranska izpostava Zavoda RS za varstvo narave opozarja na primerne načine obiskovanja morskih zavarovanih območij, pa tudi na primerno obnašanje na morju in na plažah ter na varovanje narave nasploh, pa je povedala Tina Centrih Genov.