Na istem mestu 20 let pozneje: kako je nastala priljubljena plaža

"Včasih je bil tukaj rudnik, vse je bilo zapuščeno. Poglejte, kako je videti zdaj, kako so to uredili," pripoveduje Velenjčan Kemal , ki se spominja 80. let, ko je prišel v Slovenijo. "Vsako leto je lepše, kardinalno spremembo pa so naredili prav letos," nam razlaga na dan uradnega odprtja prenovljene Velenjske plaže. "Narava, zelenje, topla in čista voda. Tamle je odlična restavracija, tukaj spiješ kavico, " kroži z roko in našteva njegov prijatelj Marjan , ki je sicer iz Slovenskih Konjic, a je že tolikokrat prišel v Velenje, da se Kemal smeji, da je že domačin.

Šaleška dolina je že 150 let sinonim za pridobivanje premoga. Kot posledica izkopavanja lignita, ko so se najglobji deli kotline napolnili z vodo, so nastala tri jezera - Velenjsko, Škalsko in Družmirsko. Velenjsko velja za enega največjih v Sloveniji, veliko je toliko kot Blejsko jezero, hkrati pa globje in od njega in od Bohinjskega jezera.

V preteklosti je bil glavni razlog za onesnaženje Velenjskega jezera pepel, ki je bil stranski produkt sežiganja premoga v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Do leta 1994 je tja tekla tudi onesnažena voda, s katero so na območje ugreznin transportirali pepel iz Teša, nato pa so uredili zaprt krogotok te vode.