Na italijanski strani meje mirno, v Sloveniji evforija

Za levji delež okraševanja so poskrbeli gasilci. Za balone na drevesih, kolesa na drogovih ulične razsvetljave, zastavice nad cesto skupaj z delavci Elektra . " Vse, kar je bilo nad štirimi metri, je bilo naše ," se Tomaž , Mitja , Tina in Izidor smejijo pred kobariškim gasilskim domom. Poskrbeli so tudi za prizorišče na Livku, začeli so že na začetku maja in delali še ta teden.

S pripravami so pravzaprav začeli že januarja, je pojasnila Andreja Jurkovič iz Turizma Doline Soče. Najprej so sklicali krajevne skupnosti, razdelili predvidene scenarije in naloge ter šablone, da bi vsi vzdolž trase pripravili čim bolj podobno okrasitev. Nato so se navdušili še ostali in prispevali svoj del k rožnatemu mozaiku, številna društva, šole, vrtci, družine.

Dopoldne so na terasi lokala na osrednjem kobariškem trgu sproščeno kramljali člani slovenske promocijske ekipe, ki jo med drugim sestavljajo Filip Flisar , Ana Bucik , Valter Bonča . Šef Albin je hitel s pladnjem sem in tja, saj so se mize v Cinci Marinci polnile hitreje, kot so se praznile. Za vogalom so se ob modri fasadi Hiše Polonka Valterja Kramarja , nekoč dela zgodbe slavne hiše Franko, v pisanih kolesarskih dresih naslanjali Amedeo in njegovi prijatelji iz Italije, tudi oni so prišli tekmovat na Giro-E. Omenjeni kolesarji so štartali dve uri, preden so kolesarski šampioni z Gira d'Italia vstopili v Slovenijo.

Tja je sedla tudi Tanja , sicer soseda. Tudi mi smo tukaj, mahajo otroci. Družina je oblečena v rožnate majice, seveda. " Pripravljali smo se ves mesec, kupili balone, piščalke in vse, kar je roza barva, " pripoveduje mama, ko jo nasmeji eden izmed e-kolesarjev, saj ji da "petko". Tekmovalcev z Gira d'Italia pa vseeno niso nameravali počakati tam, odpravljali so se proti najzanimivejšemu delu trase.

Slovenski in italijanski policist na motorju drug ob drugem med vožnjo skozi sosednjo vas Idrsko naznanita, da se bliža prva kolesarska karavana, uvod v pestro popoldne za krmilom. Navdušeni navijači so posedli pred tamkajšnjim gostiščem, kjer je prav tako vse v znamenju rožnate barve - od prtov na mizah do ležalnikov ob glavni cesti.

Sedi vasi je odcep za Livek in tam se začne cesta vzpenjati. Ovinki, kjer kolesarji grizejo kolena in se skupina še bolj razbije, so vsekakor prava paša za oči. Najprej pa so jih napolnili rekreativni kolesarji in pohodniki, da bi si zagotovili čim boljši panoramski pogled na traso tekme. V vročem majskem dnevu je vsaka senca prišla še kako prav in ob robu ceste posedejo številni. Nekateri kar na tla, drugi pa so prišli bolje pripravljeni in so prinesli zložljive stole, pijačo, sendviče.

Žan pa je prinesel kar plinsko jeklenko in lastni žar za čevapčiče, iz zvočnika doni poskočna glasba: "Zdaj smo prišli malo pogledat Giro, potem pa gremo naprej na morje. To je moja teta, to je moj bratranec, ki prav tako trenira kolesarstvo, tega gospoda pa ne poznam," v smehu pravi mladi Radovljičan. Gospodu je ime Darjan, prihaja iz Goriških Brd, kamor je lani zavila trasa te znamenite dirke. Letos se je torej odpravil tudi v Soško dolino, spotoma pa ga je pritegnila vesela druščina ob cesti.