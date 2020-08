Na italijanski strani Mont Blanca bi se lahko odlomilo 500.000 kubičnih metrov ledu

Led bi se lahko odlomil od ledenika Planpincieux na gori Grandes Jorasses na območju mesta Courmayeur v italijanski deželi Dolina Aoste. Visoke temperature so napovedane tudi za prihodnje tri dni, zaradi česar so predstavniki lokalnih oblasti zaskrbljeni.

Odredili so zaprtje več cest, ki vodijo v dolino Val Ferret, in evakuacijo okoli 30 hiš na "rdečem območju" v spodnjem delu te doline. Gre za okoli 70 oseb, od tega 15 lokalnih prebivalcev in več kot 50 turistov.

S podobno grožnjo so se v Courmayeurju soočali že septembra in oktobra lani, ko bi se lahko odlomilo 250.000 kubičnih metrov ledu s 4810 metrov visokega Mont Blanca. Tudi tedaj so evakuirali gorske koče in zaprli dve cesti.